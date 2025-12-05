【胡文琦專欄】龍頭A局長 官大學問大的違法？ 7

胡文琦／親民黨發言人

說實話，真的是一點都不有趣也不好玩，權威用錯地方了。媒體報導，六都警界近期流傳一則「午夜點名趣聞？」，某直轄市警察局長在「凌晨約1點30分」突襲發布指令，「LINE群組內」16位分局長，有15位火速回覆，唯獨一人「遲到」近6小時，直到隔天早上7點才「從從容容游刃有餘、還是匆匆忙忙連滾帶爬」的補上一句「收到」。這場意外的訊息突襲的「類韓信點兵」事件，除成為警界高層「打趣」的話題，也被解讀為該位高層對轄下主管們「隨時待命」能力的嚴苛測試。

廣告 廣告

據悉，該直轄市警察局的龍頭A局長，向來以「軍事化管理」的風格著稱；本月某日在凌晨1點30分，突然在包含16位分局長的LINE群組中拋出一則簡短、卻帶有「強烈工作訊號」的訊息：「我擬定了某四大原則，請各位分局長閱後立即確認，若有任何意見，請即刻回覆」。訊息瞬間在群組引爆宛如「大地震」般的緊張氣氛。許多分局長當時人早已入睡，手機響起後發現是局長發文，睡意瞬間全無，私下均猜測是局長對基層主管「服從度與戰備狀態」所進行的一場高壓測試云云。

一來，真正的領導統御藝術在於帶人帶心、以身作則與專業權威，二來，筆者固然可以支持局長的治軍嚴謹，但絕不應該在凌晨透過發送「類狼來了且毫無時效」的灰色作戰訊息。三則，真有特殊緊急狀況，反應制定特殊通知的SOP或直接電聯以確保正確迅速。準此，這則新聞並不「真的有趣與有效率」，甚至還有「違法」的高度嫌疑，對在凌晨且透過LINE通訊軟體的「聯絡方式」，從是否算加班乃至有無違反健康人權的嫌疑，該位局長的軍事作風有檢討精進的空間，不是官大就學問大。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：unsplash示意圖

更多CNEWS匯流新聞網報導：

【胡文琦專欄】陳冠廷的話 值得賴政府也參考一下

【胡文琦專欄】中華民國也「純一冬」？

【文章轉載請註明出處】