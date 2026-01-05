【胡文琦專欄】NCC必須解決問題

文/胡文琦 親民黨發言人

真的是運氣不好的「生雞卵無，放雞屎有」？你嘛幫幫忙。媒體報導，針對新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》在去年12月30日實施，相關新規定包括若SIM卡壞掉需要換卡，除原本的雙證件外，還得出示舊卡才能換。此外，民眾若是購買新手機想將舊手機的「eSIM卡」轉移到新手機上，則須出示購買通知，而如果是獲贈取得，也要有他人的贈與證明，相當不方便。

據悉，為了積極防止電信詐騙導，國家通訊傳播委員會（NCC）特別新修「指引」，台灣電信三雄亦同步實施「史上最嚴格」的換補SIM卡措施，倘若確定遺失找不到，也得先到派出所報案，在取得遺失證明後才能補卡。此一「新政策」立刻引發不少外界質疑聲浪，認為這根本就是「擾警、擾民、擾業者」的「三擾」離譜政策，相關電信門市人員也很無奈，直言「要罵就去罵NCC」。

而對「此一意外」所引發的強大民怨，NCC則「委婉、委屈」的發出新聞稿表示「恐有誤解」，表示僅僅是要求由電信事業KYC風險審核後，再予以更換門號或SIM卡，並無要求必須提供報案三聯單始可更換門號或SIM卡；另有關eSIM為一次性SIM卡，無換發或補發情形，NCC也已於日昨邀集電信業者進行溝通澄清，同時呼籲業者應兼顧民眾日常需求及滾動調整實務執行情形。

坦白說，暫且不論之前所發生擬收取檢測費的所謂「750之亂」，誠如老百姓此際所抱怨的，誰知道你補辦是不是拿假證件？這可以打到什麼詐？換SIM卡比換金融卡跟健保卡還麻煩，這不是擾民嗎？更讓人無法接受的是，NCC一席卸責是電信業者搞烏龍的論述，更是會讓人產生懷疑，究竟是怎麼樣的語焉不詳與溝通不順，竟會讓三家業者包含有公股背景的中華電信也會一起搞烏龍？

回溯整起事件，筆者雖仍願相信NCC原始的「防詐動機良善」，但面對這種明顯就是自以為是、在辦公室裡吹冷氣「閉門造車」的離譜不接地氣政策，怎竟會沒有任何幕僚善意提醒？而就在出事後又將責任立刻推給業者，講白了，這遠離老百姓正常的經驗法則，沒有上面的壓力業者又豈會吃飽太閒的沒事找事幹？準此，此次的補發SIM卡之亂，NCC必須拿出肩膀來解決民怨問題才是。

