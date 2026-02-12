胡文英太魯閣「只穿挖洞比基尼」 人夫「不顧妻站旁邊」狂讚

娛樂中心／李汶臻報導

女星胡文英雖然已59歲，但仍維持著艷麗美貌與魔鬼體態，超不科學的凍齡狀態讓她獲封「絕頂美魔女」的稱號。她總是不吝嗇秀出苗條火辣體態，每每曬出性感尺度破表的激辣美照都會吸引大批網友。她日前在社群釋出一段身穿挖洞雪白比基尼裝的影片，更透露一位男遊客竟然當著自己老婆的面，狂誇讚她「身材很好」。

女星胡文英日前赴蘇花公路太魯閣國家公園的清水斷崖拍攝，當下氣溫只有10度，但她只穿著一套雪白色挖空設計的比基尼，上半身為單肩挖洞剪裁，纖細肩頸與腰線全都露，下半身一雙纖細美腿超吸睛，白皙肌膚搭配勻稱腿部線條，絲毫看不出真實年齡。

胡文英太魯閣「只穿挖洞比基尼」，被一位人夫誤認是啦啦隊。（圖／翻攝「胡文英」臉書）





她還在貼文中透露當天拍攝時的有趣插曲，表示拍攝過程中碰到一對夫妻，其中男旅客竟然當著太太的面稱讚她「身材很好」、「怎麼都不怕冷」，對方還誤以為胡文英是啦啦隊，甚至還連續問了兩次。對於這一美麗的誤會，胡文英形容「簡直是至高無上的讚美」，但也不禁擔心了一下夫妻關係「居然敢在她老婆面前說，不怕回家跪算盤嗎」。貼文曝光後，吸引眾多網友湧入朝聖，不少人大讚胡文英的真實狀態：「有許純美的影子」、「完全看不出快60歲」、「狀態太誇張」、「我也以為你是啦啦隊」，但也有酸民留言喊「美顏拉到滿」、「關閉美顏會是幾歲？」。

原文出處：不顧妻站旁邊「人夫狂讚啦啦隊正妹」 絕頂真身「竟是59歲胡文英」影片流出

