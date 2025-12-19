胡文英女兒淚控整復變半殘！鄭靚歆提告過失傷害「二審判決出爐」

〔記者邱奕欽／台北報導〕胡文英女兒鄭靚歆2023年出面落淚指控，遭知名整復師「亞當老師」整復失當，導致肋骨骨折、生活幾近失能並提告過失傷害。官司纏訟近2年，鄭靚歆昨(18日)發文證實二審判決出爐，並點名對方至今未道歉。

回顧整起事件，鄭靚歆2023年指控在接受「亞當老師」整復過程中，因對方操作不當導致肋骨骨折，身體長期疼痛，日常生活嚴重受影響，形容自己一度近乎「半殘狀態」，最終選擇循法律途徑提告過失傷害。案件進入司法程序後，鄭靚歆於今年4月公開表示一審判決她勝訴，但「亞當老師」提出上訴，案件持續審理。

隨著二審判決結果出爐，鄭靚歆昨再度發聲，高喊「今天二審判決出來，我再次勝訴」，並且點名標註「亞當老師」社群帳號，直指對方「不承認、不道歉、不負責，甚至選擇抹黑他人、混淆事實」，強調自己因整復過失受傷、承受痛苦，也因此被迫走上法律之路，如今一、二審皆判她勝訴，相關結果已塵埃落定。

鄭靚歆也將自身經歷化為對外界的呼籲，表示希望把這份力量留給所有曾經或正在受傷的人，鼓勵大家勇敢說出來，「你的聲音，能讓世界看到真相；你的勇氣，真的可能帶來改變」，並期盼未來不再有人承受相同的傷害，感謝外界一路以來的關心與支持。

