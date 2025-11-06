胡文英感嘆粿王出軌「觸動婚姻傷疤」 自曝曾被前夫背叛：很心痛

范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶，字字句句充滿心酸與體悟。

胡文英在貼文中表示，「粿粿和范姜的新聞鬧得沸沸揚揚，昔日恩愛的夫妻演變為今日的敵對，觸動到自己婚姻不堪的過往」。她回憶，當年自己與前夫從相愛到撕裂，因此能深刻體會范姜彥豐此刻的感受，她感慨指出：「我能體會到為何范姜會站出來公開戴綠帽的始末，男生要有多大的勇氣才能站出來，代表他承受了多大的痛苦與撕心裂肺，被自己的好友與老婆同時背叛」。

胡文英更透露，過去她也曾遭遇相似的情節，「同樣是前夫與朋友發生關係被我察覺，前夫也同樣發誓絕對沒有背叛我」，當時她為了查明真相，甚至找了徵信社介入，但仍無法挽回破碎的婚姻，她坦言，「只有身處在深淵中的人，才能感受到那種無力，但有些感情，即使努力，也無法挽回」。

貼文最後，胡文英以溫柔卻堅定的語氣寫下：「雖然真相很心痛，但也讓我學會勇敢面對自己，重新愛自己，面對過去，不是為了讓別人承認錯誤，而是讓自己重新站起來，活出尊嚴和力量。」

