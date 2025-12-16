胡文英揭洽談電影驚魂！險遭潛規則「拒進房喝酒」嘆：水太深
女星胡文英外貌與身材保養得宜，看不出實際年齡，被外界封為「凍齡美魔女」。今（16日）她突在社群平台發文，親自揭露一段在北京洽談電影合作時的驚魂經歷，直言：「水太深，不得不慎」，內容曝光後引發熱烈討論。
胡文英透露，近日前往北京，一名多年未見、北京影視圈的朋友看到她的動態後主動聯繫，表示想當面洽談電影合作。對方親自到飯店接她外出用餐，過程中閒聊氣氛看似正常，飯後也將她送回飯店，並在車上拿出一瓶紅酒，表示想進一步聊合作細節。
回到飯店大廳後，對方拿出腳本企劃書，向胡文英說明角色安排、與導演見面等，談話一開始看似專業且正經，然而聊沒多久，對方卻突然表示大廳不適合談事情，「要求去我房間慢慢品酒慢慢聊」，胡文英當場立刻表明自己不會喝酒，沒想到對方仍不斷勸說，甚至暗示，「隨意喝、陪陪他，有些事你知道的」，讓她瞬間意識到對方醉翁之意不在酒。
胡文英坦言，當下立刻面露難色並明確拒絕，沒想到對方情緒急轉直下，不僅露出不悅神情，還冷言表示：「多少人要這種機會跟資源都不可能，簡直不識相、不識抬舉，到眼前機會不知把握」，甚至多次確認她是否改變心意。面對壓力，胡文英仍堅決表態：「我不可能為了演電影而被潛規則」。
最終，該名友人怒氣沖沖離開大廳，駕駛超跑揚長而去，還丟下一句：「你別後悔」。胡文英事後感嘆，竟會遇上這樣的情況， 「我真沒想到他是這樣的人，只知道他家有當官的背景，後台很硬，他應該沒碰過壁很火大吧！這種朋友不要也罷，大陸演藝圈的水太深不得不慎」。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
