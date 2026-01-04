胡文英「胸貼外露」沒發現！ 簍空裝裡全場看光

凍齡美魔女胡文英，向來不吝惜分享自己的好身材。（圖／翻攝自胡文英臉書）





有凍齡美魔女之稱的59歲女星胡文英，向來不吝惜在社群上分享自己的好身材，許多服裝的尺度都在「危險邊緣」。她在昨（3日）下午發在社群上的一則側拍影片顯示，她在上節目時，胸貼外露了卻渾然沒有發現。

胡文英的影片顯示，她身穿一襲銀白色貼身簍空舞台裝，因為服裝尺度相當危險，很需要防護措施避免走光，卻沒有發現防護措施出了問題，直到同台的何妤玟發現，才在開錄前緊急調整。

胡文英胸貼外露，被提醒了才及時調整。（圖／翻攝自胡文英臉書）

胡文英胸貼外露，被提醒了才及時調整。（圖／翻攝自胡文英臉書）

廣告 廣告

胡文英表示，「錄製前我的衣服露出胸貼一直沒發現，別mic時候何妤玟發現我的胸貼外露超糗，她還說以為我故意的，哈哈，幸好她及時發現。」



【更多東森娛樂報導】

●A-Lin「那魯one」影片爆紅！意外釣出超商、原唱回應了

●曹西平猝逝遭疑「冒屍斑不尋常」殯葬業、醫師揭原因

●煙火放一半「阿妹急尋縣長」 場面超混亂！A-Lin跳針笑翻全網

