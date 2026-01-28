胡椒粉沒冰=吞毒?恐吃下致癌物、黴菌 譚敦慈揭密：醬油也要冷藏

記者鄭玉如／台北報導

不少家庭習慣將醬油、胡椒、各式醬料擺放在廚房調理架上，方便烹調時取用，但這種收納方式，恐怕暗藏健康風險。「無毒教母」譚敦慈提醒，若醬油瓶身清楚標示「開封後需冷藏」，打開後就應盡快放進冰箱保存，另外，胡椒等乾燥類調味料也最好放入冰箱。

譚敦慈在節目《祝你健康》中提到，許多人將醬料直接放在瓦斯爐旁或調理架上，烹煮時熱氣、水蒸氣不斷往上冒，使用時直接打開瓶蓋倒入鍋中，瓶口長期接觸濕氣，時間一久就容易滋生黴菌，不只是調味料，食用油開封後若瓶口反覆接觸濕氣，同樣存在發黴風險。

廣告 廣告

至於胡椒粉等乾燥類調味料，譚敦慈建議，開封後也應放入冰箱保存，避免受潮污染，更引用台大公共衛生研究所的研究指出，曾針對台北市家庭進行調查，發現米、麵、豆類及調味料若長時間放在室溫環境、又未妥善密封，就有可能遭「第一級致癌物」黃麴毒素污染，對健康造成威脅。

譚敦慈解釋，胡椒屬於乾燥香料，其實不一定要冰，但使用時烹調產生的水氣一旦沾染到瓶口，就可能造成污染，建議冷藏保存，才能降低風險、吃得更安心。另外，她購買白米一定選擇真空包裝，開封後立刻放進冰箱保存，因為在攝氏12度以下，可抑制黃麴毒素生成，相對安全。

更多三立新聞網報導

1個月賺進1年財富！「4生肖」財運大洗牌 做錯1步秒破財

主管口臭飄「高麗菜味」！狂刷牙也沒用 醫揪「元凶」臭氣從小腸跑到肺

新台幣要換了！改版主題票選 投票時間、樣式一次看「有望得馬年套幣」

一泡全變黑！窗簾其實超髒 家事達人揭「1清洗神招」：不洗更快壞

