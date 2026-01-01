付令

塔里木河的晨霧裹著沙棗花香，楊衛國老人擦拭“屯墾戍邊”勳章的模樣，像在撫摸繈褓中的嬰孩。他枯枝般的手指劃過相冊裏1955年的黑白照片——十八歲的自己手握坎土曼，背後是蘆葦叢生的戈壁灘。“小張老師，你看這棵老胡楊。”老人顫巍巍指向窗外，與青少年宮結對的小孫女張曉雯順勢望去，智慧農業園的玻璃幕牆正將朝陽折射成七彩光瀑，“當年我們栽防護林，沙暴能把帳篷連根拔起……”

命運的相遇定格在2024年春分。兵團黨委老幹部局那輛噴著“銀髮先鋒”的麵包車駛進十四團時，退休教師吳秀蘭正領著“紅領巾講解隊”排練兵團史情景劇。維吾爾族男孩艾合買提舉著自製坎土曼道具摔倒的瞬間，被同來采風的《生活晚報》記者抓拍成經典——照片裏八十三歲的上海支青陳阿婆飛身攙扶，飄落的白髮與少年的艾德萊斯綢領巾在沙塵中交織。

廣告 廣告

“這是會呼吸的歷史。”在阿拉爾市三五九旅紀念館，老幹部宣講團成員王援朝輕點全息投影屏，1949年的軍墾地圖瞬間化作棉田星海。十二歲的兵團第三代李浩宇舉起VR設備，虛擬王震將軍的身影正跨時空指導無人機播種：“當年我們用人拉犁，如今你們用衛星導航，但軍墾精神永遠是導航儀！”

暴烈的陽光炙烤著四十七團老兵鎮，山東援疆幹部宋振華摘下智能草方格固沙帽，墨綠色援疆服後背析出鹽霜地圖。平板電腦彈出警告：十二級風沙正撲向和田棗種植基地。“啟動3號預案！”他對著北斗對講機吼，沙啞嗓音混著維漢雙語指令。哈薩克族牧民葉爾肯別克揮動紅色信號旗，光伏板矩陣如巨鳥收翼般緩緩閉合，遠處智能滴灌系統正將救急水精准輸向棗樹林。

“比1961年那場黑風暴還凶。”八十歲的兵團勞模馬桂芳攥著民族團結結，在防風地窩子裏給孩子們講古，“那年我們女兵班用被單兜沙保苗，現在娃娃們用手機就能指揮機器人固沙。”維吾爾族小姑娘阿孜古麗將老人龜裂的手與自己佩戴的智能手環貼在一起，螢幕顯示“防風固沙效能提升630%”。

夜幕降臨時，宋振華的神秘禮物在民族團結大院揭曉——虛擬現實頭盔裏，1949年進疆的騾馬隊正與2025年的中歐班列在數字絲綢之路上並駕齊驅。江蘇援建的智能溫室內，張曉雯指導艾合買提用兵團老棉種嫁接新物種，全息投影在穹頂投射出“70周年”光雕。上海老支青陳阿婆突然哼起《邊疆處處賽江南》，維吾爾族樂手的熱瓦普琴弦隨即跟上，胡楊木長案上的雪蓮養生茶蒸騰著跨時代的芬芳。

銀河垂落之際，楊衛國老人將珍藏的軍用水壺贈予宋振華。壺身“建設美麗新疆”的褪色漆字，與新主人胸前“蘇疆同心”的電子徽章交相輝映。十二級風沙在生態防護網外嗚咽，智能預警系統亮起平安綠燈的刹那，新栽的胡楊苗正在植物工廠裏抽出第70輪年輪。