胡歌升格2寶爸！親口證實二胎性別 自曝是個「失敗的爸爸」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
43歲中國大陸男星胡歌與助理黃曦寧在2023年結婚，並育有一女「小茉莉」。今年4月外界傳出兩人再度有喜，夫妻倆曾被目擊到九華山還願，當時黃曦寧明顯有「孕味」。近期胡歌在節目上宣布喜訊，證實已成為二寶爸，二胎性別是兒子，剛好湊成一個「好」字。不過他面露愧疚地說，自己不是稱職的父親，容易對兒子缺乏耐心。
今年10月，中國八卦媒體在上海拍到胡歌與黃曦寧身影，疑似正探訪位於黃浦濱江核心區的高級住宅，作為孩子的學區房，房價高達上億人民幣。有人透露，當天胡歌打扮低調，即使戴墨鏡仍有明星風采；妻子則穿著淡藍連身裙，疑似用衣著遮掩身形。
綜合陸媒報導，胡歌近期接受魯豫、田朴珺等人的節目專訪時，話題多次談到家庭。他謙虛表示自己不是個好丈夫、好父親，被問到如何在事業與家庭之間取得平衡，他則坦言：「我做得很差，幾乎沒平衡過。」因長期在外地忙於拍戲，缺席了非常多孩子的成長過程。
關於二胎傳聞，胡歌也證實：「我似乎對女兒更包容，對兒子耐心比較少。」他笑認自己是「女兒控」，在兒子面前則會不自覺嚴肅。為了成為孩子的榜樣，他開始更加留意自己的言行舉止，「努力讓自己變成更好的人」。
他分享某天早上準備出門工作時，太太希望女兒親他一下為他加油打氣，但被無情拒絕了。那一刻讓他十分難過，因為他明白女兒真正的意思是不願爸爸離開，而不是鬧脾氣，他才深刻意識到自己花太少時間陪伴小茉莉。
胡歌也提到，太太主要負責孩子的教育和日常照顧，他因工作忙碌無法常常「講道理」，只希望能成為孩子眼中的模範。當他意識到女兒需要陪伴後，為了多些相處時間，有時工作也會帶著孩子一同進劇組。
