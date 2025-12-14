胡歌太太被指外型不亮麗 低調生二胎兒子曝現況引議

43歲大陸男神胡歌2023年年初跳過認戀，閃電宣布當爸，與助理經紀人黃曦寧生下一女「小茉莉」，最近他在專訪中默認有了第二胎男寶寶，消息傳開後，胡歌工作室不承認也不否認。近日，有大陸狗仔拍到黃曦寧素顏上街，跟朋友自在攀談，臉有點小水腫、外型也有點發福，引來外界討論。

據《會拍攝的百曉生》報導，傳出和胡歌已經低調生下二胎的黃曦寧，最近被拍到從醫院出來後自在步行在醫院停車場，等待時她將口罩拿下邊喝水、邊抓頭，還跟朋友說頭有點癢，接著上車返家，狀態相當放鬆隨性。見此，網友回應：「素人女生，不是偶像，沒有偶像包袱，少拿鏡頭過度分析無辜女生」、「只想看胡歌，不想看他老婆」、「人家沒想出道，少對素人品頭論足」、「踏實能過日子的老婆！」。

胡歌最近上田朴珺的節目《共同說》，表示他的母親先前不喜歡看他的古裝偶像戲，「她就希望我可以接到一些...更怎麼說，更主流、更有深度的這些劇本」，但沒想到後來出了車禍，人生被按下暫停鍵，胡歌更因此臉上有了傷疤，當時胡歌母親便安慰他，就算修復不了，也可以「用思想去填補他」，勉勵他做更有深度的演員。

談到人氣，胡歌坦言自己現在應該算是有點過氣的演員了，直言：「我就是已經和那些當紅的小生、這些人氣的明星，已經是差了好多數量級」，更笑說和所謂的人氣男星已經有相當的距離了，讓一旁的田朴珺忍不住笑說沒見過這麼坦誠的藝人；胡歌也在專訪中表示，當爸爸後很努力成為更好的人，「我很失敗，連這個平衡一點都沒做好，多數時間在外拍戲，常缺席了孩子的成長」，對女兒溺愛，對兒子比較沒耐心，字字句句道出他也是凡人，無法當全能好父親的爸爸經。

