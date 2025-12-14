胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議
娛樂中心／綜合報導
43歲中國男神胡歌在2023年初無預警宣布當爸，跳過認戀、直接升格人父，與助理經紀人黃曦寧育有一女「小茉莉」，消息震撼演藝圈。近日他在專訪中談及家庭生活時，語帶保留卻被外界解讀為默認迎來第二胎男寶寶，相關傳聞迅速延燒，胡歌工作室則維持一貫態度，既未證實、也未否認，再度引發討論。
就在二胎消息發酵之際，中國娛樂狗仔近日拍到黃曦寧的近況畫面。根據《會拍攝的百曉生》曝光內容，黃曦寧被直擊從醫院走出，與朋友一同步行至停車場等車。畫面中，她素顏現身、穿著簡單休閒，等待期間將口罩拉下來喝水，還一邊抓頭、一邊和朋友聊天，似乎在說頭有點癢，隨後便上車返家，整個過程相當日常、隨性。
然而這段看似平凡的生活片段曝光後，卻在網路上掀起兩極反應。不少網友第一時間並非關注她的外型變化，反而替她抱不平，直言「抓個頭、喝個水都要被拍，實在太誇張」，更有人強調黃曦寧並非公眾人物，也沒有出道打算，「她是素人女生，不是偶像，沒有偶像包袱，拜託別拿鏡頭過度分析無辜的人」。也有聲音質疑偷拍本身是否合適，認為「人家也不想被人看，又不是藝人，這樣拍真的很沒必要」，呼籲外界多留一點界線與尊重。
還有不少網友點出，胡歌的太太一向作風低調，幾乎不公開露面，「這麼低調的素人老婆，就別再偷拍給她流量了」，認為焦點應該回到胡歌的作品與他本人，而非不斷放大其家人日常。甚至有人直言：「只想看胡歌，不想看他老婆」，希望外界不要把關注壓力轉嫁到素人身上。
也有部分網友延伸討論胡歌的感情與家庭選擇，認為黃曦寧之所以成為胡歌的另一半，關鍵不在外貌或名氣，而是在「對的時間出現」。有人感慨表示，不管過去與胡歌傳出緋聞的女星條件多優秀，若未被家人認可都不是加分項；反而是在胡歌年紀漸長、母親也年邁之際，家人更希望他能遇到一位踏實、能照顧生活起居、打理家庭的人，而黃曦寧正好具備這樣的特質，因此成為無可取代的存在。
當黃曦寧的生活畫面被放大檢視時，不少網友反而選擇站在她這一邊，認為胡歌在公眾面前談的多是母親與孩子，幾乎不提另一半，或許正是想替家人保留最基本的安寧。
更多三立新聞網報導
北京故宮昨初雪！大咖男星「全副武裝」無人認出 遊客驚：還請他幫拍照
陳妍希、周柯宇差19歲戀情挨酸！台灣導演神救援 《狙擊蝴蝶》逆轉爆紅
韓團中國簽售被逼取消！撞南京大屠殺公祭 「因隊內有日本人」遭波及
許光漢、張軒睿鬧翻？傳眼紅資源友情生變 他首正面回應：真的太誇張
其他人也在看
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 67
坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」
藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商皆到場送別。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 19
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 19 小時前 ・ 20
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 12
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 16
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 3 小時前 ・ 3
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
Vicky創業開便當店突收攤！ 經紀人證實「將改為線上訂餐」
根據《三立新聞》報導，Vicky開設的「和平便當店」，即日起不再提供現場服務，未來將改為團體線上預訂供餐。對此，Vicky的經紀人也證實，表示目前員工相當難找，才會決定暫時收掉實體店面。據悉，Vicky與屈中恆育有4名女兒，她曾坦言每月家庭開銷約30萬元，家裡壓力不小。今...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 34
張柏芝放話「生到不能生」！劉嘉玲吐槽：沒男友就想生小孩
張柏芝放話「生到不能生」！劉嘉玲吐槽：沒男友就想生小孩EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 21
胡瓜退出《綜藝大集合》 主持24年「只做到明年一月」
胡瓜12日出席新節目《週末最強大》時，鬆口有自己主持內容的《綜藝大集合》將於明年（2026）1/31錄製最後一集。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 26
王中平蹲地「往兒房門縫塞錢」被目睹 余皓然忍不住12字爆料尪習慣
資深藝人余皓然和王中平是演藝圈中的模範夫妻，婚後育有一子一女，家庭生活美滿。夫妻二人也常在社群中分享生活，近日，余皓然公開王中平往兒子房門縫塞錢的畫面，讓她忍不住吐槽：「可能藏私房錢都是這種方式」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
陳偉霆「藏愛4年」未公開震撼原因曝 首認官宣生子：一切在計畫中
中國39歲男星陳偉霆近來憑藉跟趙露思搭檔合作《許我耀眼》，讓他的演藝事業再攀顛峰，至於感情方面，他與超模何穗緋聞傳了4年從未認愛，豈料首度官宣竟是生子，對此，陳偉霆在受訪時也曝光原因，坦言一切「都在計畫當中」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
風田首度公開「新婚妻正臉」！甜蜜穿搭放閃 網狂讚：太太好美
日籍男星風田來台發展多年，在演藝事業方面早有一番成就，幽默風趣的個性也累積許多粉絲喜愛，繼8月份拋出結婚震撼彈後，近日，風田也首度公開妻子的廬山真面目，讓許多網友看了狂讚風田太太「有夠美」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
柯震東也愛CORTIS！竟跟風喊「理解、成為蕭亞軒」 網：你最適合說
CORTIS為BTS（防彈少年團）的師弟團，成員們擁有辨識度極高的帥氣臉龐、具歌曲創作與編舞實力、大膽融合迷幻搖滾與嘻哈元素等，出道即爆紅，就連文素利、崔代勳等演員也忍不住在AAA頒獎典禮上告白並要求合照。由於台灣歌手蕭亞軒過往被封為「小鮮肉收割機」，台灣網友紛紛拿C...CTWANT ・ 3 天前 ・ 10
陳冠希豔照門17年後爆內幕！ 「外洩關鍵」不是修電腦？
香港男星陳冠希在2008年爆發的「豔照門」事件，多達1400張私密照外流，不僅震撼亞洲演藝圈，也讓當時當紅的女星阿嬌（鍾欣潼）、張柏芝等十多人形象嚴重受損。時隔17年，香港導演王晶近日在自己的YouTube頻道《王晶笑看江湖》中重提此事，並猜測事件之所以爆發，很可能是陳冠希自己「愛炫耀」所致。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 16
趙露思0偽裝遊迪士尼！親民舉動粉絲直呼：真的太可愛了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導中國女星趙露思與前公司銀河酷娛解約後，接下電視劇《許我耀眼》女主角人氣爆紅，11月便宣布簽約新公司「虎鯨文娛」，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
獨家／韓援樂天三本柱將散？ 禹洙漢、河智媛恐不續留台原因曝光
中職樂天桃猿啦啦隊日前再度掀起話題。韓籍成員廉世彬、禹洙漢與河智媛的合約動向成為外界關注焦點，先前傳出僅有廉世彬獲得續留機會，而球團遲遲未正面回應，也引發更多揣測。據了解，樂天之所以低調處理，是因為仍在等待禹洙漢與河智媛所屬的韓國經紀公司MUGEN無限夢想能否成功籌措新一輪資金，以維持營運。若明年3月底開賽前公司仍無法找到金主，2位女孩恐怕只能黯然返回韓國，中止在台的活動。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 22
F4復出獨缺朱孝天 陳美鳳曝私下與言承旭對話：他很貼心
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，12日晚間補辦婚宴，演藝圈嘉賓雲集，陳美鳳身穿紅色高領毛衣現身祝賀，並送上五位數紅包。F4最近正式復出，將舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，首站將於12月19至22日於上海開唱，然而原始班底獨缺朱孝天，改由五月天阿信加入，與言承旭關係要好的陳美鳳，對此也發表看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2