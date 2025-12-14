胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議

娛樂中心／綜合報導

43歲中國男神胡歌在2023年初無預警宣布當爸，跳過認戀、直接升格人父，與助理經紀人黃曦寧育有一女「小茉莉」，消息震撼演藝圈。近日他在專訪中談及家庭生活時，語帶保留卻被外界解讀為默認迎來第二胎男寶寶，相關傳聞迅速延燒，胡歌工作室則維持一貫態度，既未證實、也未否認，再度引發討論。

就在二胎消息發酵之際，中國娛樂狗仔近日拍到黃曦寧的近況畫面。根據《會拍攝的百曉生》曝光內容，黃曦寧被直擊從醫院走出，與朋友一同步行至停車場等車。畫面中，她素顏現身、穿著簡單休閒，等待期間將口罩拉下來喝水，還一邊抓頭、一邊和朋友聊天，似乎在說頭有點癢，隨後便上車返家，整個過程相當日常、隨性。

胡歌老婆黃曦寧（右）在停車場的畫面被狗仔拍到，引發熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

然而這段看似平凡的生活片段曝光後，卻在網路上掀起兩極反應。不少網友第一時間並非關注她的外型變化，反而替她抱不平，直言「抓個頭、喝個水都要被拍，實在太誇張」，更有人強調黃曦寧並非公眾人物，也沒有出道打算，「她是素人女生，不是偶像，沒有偶像包袱，拜託別拿鏡頭過度分析無辜的人」。也有聲音質疑偷拍本身是否合適，認為「人家也不想被人看，又不是藝人，這樣拍真的很沒必要」，呼籲外界多留一點界線與尊重。

胡歌老婆黃曦寧（右）在停車場的畫面被狗仔拍到，引發熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

還有不少網友點出，胡歌的太太一向作風低調，幾乎不公開露面，「這麼低調的素人老婆，就別再偷拍給她流量了」，認為焦點應該回到胡歌的作品與他本人，而非不斷放大其家人日常。甚至有人直言：「只想看胡歌，不想看他老婆」，希望外界不要把關注壓力轉嫁到素人身上。

也有部分網友延伸討論胡歌的感情與家庭選擇，認為黃曦寧之所以成為胡歌的另一半，關鍵不在外貌或名氣，而是在「對的時間出現」。有人感慨表示，不管過去與胡歌傳出緋聞的女星條件多優秀，若未被家人認可都不是加分項；反而是在胡歌年紀漸長、母親也年邁之際，家人更希望他能遇到一位踏實、能照顧生活起居、打理家庭的人，而黃曦寧正好具備這樣的特質，因此成為無可取代的存在。

當黃曦寧的生活畫面被放大檢視時，不少網友反而選擇站在她這一邊，認為胡歌在公眾面前談的多是母親與孩子，幾乎不提另一半，或許正是想替家人保留最基本的安寧。

