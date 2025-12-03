胡歌被爆有二胎 罕談教育自認是「失敗爸爸」：缺席太多

【緯來新聞網】因主演《琅琊榜》與《繁花》等熱門影集的中國演員胡歌已育有1女，近日屢被爆出已有二胎，胡歌近期在綜藝節目《共同說》中談及教養議題時，胡歌也坦言自己在做爸爸這件事情上，因為缺席太多自認「挺失敗」。

胡歌被爆有二胎。（圖／翻攝微博）

胡歌近日參加多個節目時，敞開心扉談論育兒感受。他坦言自己在家庭與工作之間難以取得平衡，「我做得不夠好」。他表示，從女兒出生以來，大多數時間都在忙於拍戲或工作的行程，無法經常陪伴在孩子身邊。



胡歌說明，有一次妻子希望女兒能在他出門前給他一個擁抱打氣，沒想到女兒卻當場拒絕，讓他感受到與孩子之間的距離感，也讓他深刻反思自己在家庭角色上的缺席，胡歌還直言自己在做爸爸這件事上「挺失敗」。



此外，當被主持人問及對兒子與女兒的教育方式是否不同時，胡歌略作停頓後坦承，對女兒會更有耐心、願意包容，而若是男孩則會「少點耐性」。

