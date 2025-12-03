胡歌認了升格二寶爸！遭網瘋猜是下一個「獻祭」目標 吐露對孩子「愧疚」心聲

胡歌驚傳是下一個獻祭目標。翻攝微博

43歲的中國戲劇男神胡歌2023年初宣布女兒出生，他晉升人夫、人父，妻子是經紀人黃曦寧，今年3月也傳出生下第二胎，近日他終於在節目上證實現在是「一子一女」的二寶爸，同時認了老婆二胎為他生下一個兒子。不過一雙兒女湊成「好」字之餘，竟傳出他可能將是中國官方「獻祭」的下一個目標。

消息起源於網紅「蓓姨」在YouTube頻道《蓓姨California Life》的說法，她提出美國靈媒Kandis Starr言論，指出古裝女神陳都靈正處於危險中，且將於12月5日被獻祭，恐成為「下一個于朦朧」，現在公開活動上出現的「陳都靈」都不是本人；還有另一名靈媒Deborah MacDonald聲稱，「神秘組織」的下一個目標，可能是一位姓胡的男星，讓網友瘋猜是胡歌。

古裝女神陳都靈被傳處於危險中。 愛爾達電視提供

難得分享家庭生活！胡歌自嘆是失敗的爸爸

對於「獻祭」傳聞，中國微博上沒有半點消息，陳都靈官方工作室仍曝光她12月的行程，也有粉絲指出，她現在人在劇組，很安全。另外，胡歌進來則為新電影《三滴血》跑宣傳，也難得分享家庭生活。

胡歌嘆，面對孩子，他第一個念頭是「愧疚」，甚至用「挺失敗」來形容自己當爸狀態，並解釋，因為自己長期在外工作關係，大部分時間都不在家，嚴重缺席孩子的成長，全靠太太照顧、教育孩子。為了不離開孩子太久時間，還曾帶著女兒到高海拔工作地，事後覺得太冒險而後悔。

胡歌一度帶著孩子到偏遠拍攝地。翻攝微博



