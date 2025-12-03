胡歌認當二寶爸！首鬆口談兒子 自認「當爸很失敗」

胡歌近日首度承認升格二寶爸。（圖／翻攝自胡歌微博）





中國男星胡歌憑藉出演《仙劍奇俠傳》中「李逍遙」一角走紅，2023年他宣布和前經紀人黃曦寧結婚，並誕下一女「小茉莉」，今年多次傳出已迎來二胎的消息，而胡歌近日也首度在節目公開成為二寶爸，並透露二胎是男寶寶，更自認不是一個好爸爸。

胡歌近日登上節目《陳魯豫慢談》談及事業與家庭的平衡，他提及在女兒「小茉莉」出生後大部分時間他都在拍戲工作，「在她的成長過程中，我是有很多缺失的。」坦認對女兒有虧欠感，因此較為包容。

胡歌談及家庭與事業的平衡自認很失敗。（圖／翻攝自微博）

至於傳聞中的二胎，胡歌則承認確實已升格二寶爸，二胎是兒子，不過他也透露對兒子較沒有耐心，笑稱自己是嚴父，但面對女兒就變「女兒奴」。被問及家庭與教育的平衡，胡歌自認有很多缺失，「我很失敗，連這個平衡一點都沒做好」。

胡歌透露，某次自己準備出門工作時，妻子要女兒親他一下給予鼓勵，結果被女兒拒絕，讓他驚覺自己陪伴孩子的時間太少，胡歌也罕見提及妻子黃曦寧，坦言因為自己多數時間都在外拍戲，缺席了孩子的成長，教育方面幾乎都是妻子在負責，自己只能夠以身教的方式教導孩子，目前有空也會帶著孩子一起進劇組，藉此獲得更多陪伴時間。



