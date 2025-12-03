胡歌首認已有二胎男娃！ 自認當爸爸卡關：我很失敗

胡歌2023年閃電和助理黃曦寧結婚並生下一女「小茉莉」，今年4月傳出兩人迎接第二胎，兩人還一同現身九華山還願，黃曦寧看似孕味濃。近日，胡歌受訪首度脫口承認已經是二寶爸，二胎還是男寶寶，集滿「好」字，但他自稱當爸爸很失敗，對兒子就沒耐心。

今年10月大陸八卦媒體直擊胡歌帶著老婆去上海看孩子的學區房，胡歌打扮低調，臉上戴了墨鏡，但擋不住明星氣質；而黃曦寧穿了淺藍色連身洋裝，看不出真實身形，兩人這次去看的是位於上海黃浦濱江核心區的高級住宅區，總價至少有上億人民幣。

綜合陸媒報導，胡歌最近接連上了魯豫、田朴珺的訪談節目，胡歌在節目中謙虛自認不是好爸爸、好丈夫，被問到如何平衡家庭和事業，他直言：「我很失敗，連這個平衡一點都沒做好，多數時間在外拍戲，常缺席了孩子的成長」。

對於傳聞中的二胎，胡歌也承認：「我可能對於女兒更包容一點，對兒子耐心少一點」，自認是女兒奴，但在兒子面前是嚴父，當爸爸之後他更努力做到言行一致，「我努力讓自己變成一個更好的人」，他也舉例有天早上他要準備出門工作，太太要女兒親他一下當作鼓勵，小茉莉卻不肯，胡歌說，自己當下很心痛，因為明白女兒的抗拒不是鬧脾氣，而是不希望他離開，讓他驚覺的孩子的陪伴時間太少。

胡歌也說，其實教育小孩的工作都靠太太，他工作忙沒時間講道理，只能從行為中給他們暗示、提醒該做怎麼樣的人，發現女兒需要他之後，他也會有空帶孩子一起進劇組，讓女兒知道他工作的方式，也有更多陪伴的時間，但胡歌說，有次他還帶女兒一起前往高海拔地區，現在想起來才發現太危險、缺乏謹慎思考。

