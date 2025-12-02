胡歌首談二胎兒！自認「做父親挺失敗」 被女兒1舉動戳穿真實處境
大陸男星胡歌近日在節目中罕見談及家庭，首次坦承自己已有2個孩子，也承認二胎是兒子。然而，比起首次公開家庭近況，胡歌在訪談中更令人關注的，是他對「父親角色」的深刻自省，直言自己在做爸爸這件事上「挺失敗」。
綜合陸媒報導，胡歌與經紀人黃曦寧結婚3年，育有2歲多的女兒「小茉莉」。今年初，他被傳迎來二胎兒子，但始終未公開證實。此次在節目中，他終於親口承認家中已有1子1女。然而在談到孩子時，他第一時間脫口而出的卻是「愧疚」。
胡歌坦言，自己長期在外工作，大部分時間不在孩子身邊，「在她成長的路上，我是嚴重缺席的。」他形容自己無法平衡家庭與事業，身為父親的角色表現得並不好，甚至用「挺失敗」形容自己。
胡歌分享了一則讓自己心痛的小事，某天清晨他準備出門拍戲，妻子抱著女兒，希望孩子親一下爸爸當作鼓勵。沒想到，女兒卻露出抗拒的表情。胡歌說，那不是鬧脾氣，而是不想讓他離開，這一幕讓他意識到自己對孩子的陪伴遠遠不足。
胡歌直言，孩子的教育幾乎全靠太太，「我根本沒時間跟孩子講那些道理。」即便他希望成為孩子的榜樣，實踐「言行合一」的教育理念，同時也感到力不從心。儘管外界戲稱他是「女兒奴」，對女兒比對兒子更包容，但胡歌強調，無論對哪一個孩子，他最放不下的都是內心的牽掛與虧欠。
他也透露，女兒年紀比較大了之後，自己有時會帶她一起去劇組，只因想找回陪伴的時間，以彌補這份「缺席的父愛」，有次還曾帶小茉莉一起前往高海拔地區，事後想起來實在有些冒險。
