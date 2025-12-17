胡歌「人生有味」首演廚師 苦練廚藝放話閉眼能片烤鴨

胡歌將在電視劇「人間有味」中扮演廚師。(取材自微博)

近日，由黃磊擔任總導演，胡歌、李沁主演的電視劇「人間有味」開機。引發關注的是，這是胡歌首次挑戰廚師角色，他為了貼近角色減重6公斤，苦練3個月廚藝，新鮮人設讓不少粉絲大呼期待。

「人間有味」改編自作家常小琥小說「收山」，講述北京老字號餐館「萬唐居」掌灶想傳位給三徒弟樊大成，但樊大成選擇了外出闖蕩並事業有成，「萬唐居」卻因為大徒弟馮炳閣經營不善，瀕臨破產。為了守護老店，樊大成籌到資金接盤，提出「新中餐」理念對抗資本衝擊，最終守護傳統技藝。

胡歌飾演的正是樊大成，其他演員包括何冰、劉佩琦、涂松岩等老戲骨，加上擅長廚藝的總導演黃磊，讓整部劇更添看頭。

胡歌為詮釋廚師身分，特地剪寸頭、減重6公斤，並苦練廚藝技能，自稱「閉眼能片108片烤鴨」。在拍攝細節上，劇組搭建胡同四合院實景還原90年代京味，堅持「真鐵鍋、真煤火」實拍，聘請非遺廚師指導烹飪戲分，一道「三不沾」拍攝就耗損了400顆雞蛋。

胡歌並在微博發文「老味道，我守；新篇章，我開。樊大成就位」，引起網友大呼，「就等開席上菜啦」、「一看就很好下飯」、「我去幫你端盤子」。據悉，該劇共40集，拍攝周期180天。

