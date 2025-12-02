胡歌「帶3歲女兒上4700m高原」惹議！孩子綁身邊拍戲2個月 自責認：我很多缺失

胡歌近日在《陳魯豫慢談》中談到家庭與工作的拉扯，直言：「我很失敗，這個平衡一點都沒做好。」坦率談及身為新手爸爸的心酸與自責，讓不少網友感到心疼。

2023年女兒「小茉莉」出生後，胡歌大多時間都在拍攝現場。他坦言：「從我女兒出生到現在，我大部分時間都不在家，在她的成長過程中，我是有很多缺失的。」語氣雖平靜，但仍帶著歉疚。他笑說女兒「挺皮實」，習慣跟著劇組跑；也透露自己在青海拍戲時，讓年僅3歲的女兒一起在高原生活了2個月，甚至帶她前往海拔4700公尺的索南達傑紀念碑。他坦言當下沒考慮到高原反應對小孩的影響，事後回想起來才自責：「我覺得我心挺大的，下次不能這麼冒險了。」

廣告 廣告

談到與女兒的相處細節，胡歌分享每天出門開工時，太太會對女兒說：「你給彬彬一點力量，親爸爸一下。」但女兒不願意，只希望爸爸留下來。他太太便耐心開導孩子：「爸爸在戲裡演的是英雄，英雄也有脆弱的時候，也需要鼓勵。」沒想到女兒看著胡歌回一句：「草莓熊不用。」拒絕鼓勵爸爸。胡歌坦言，孩子的反應常超出大人想像，也讓他理解女兒的依戀：不是不願鼓勵，而是不想讓爸爸離開。這份依賴讓他更感到愧疚。

節目播出後，不少網友留言力挺「他已經比很多一線明星還顧家了」、「會覺得虧欠就是因為太愛女兒」、「一家人幾乎都跟組，他陪伴的時間其實很多」，但帶幼兒上高原確實有風險。胡歌過去也多次感謝太太在背後付出，包括他拍攝《繁花》期間，由太太獨自照顧孩子半年，如今一家人能在工作間隙共享日常，「其樂融融」的狀態讓他格外珍惜。

延伸閱讀

胡歌6年仍走不出喪母痛！入山尋母「什麼也沒找到」卻釋然，一句話惹哭萬人

胡歌稱40歲是「人生倒計時起點」：我已能坦然面對死亡！ 女兒出生卻讓他改變了