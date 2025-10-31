胡歌6年仍走不出喪母痛！入山尋母「什麼也沒找到」卻釋然，一句話惹哭萬人

「我始終沒有走出來，但學會了帶著思念活下去。」胡歌近日在訪談中提到，母親離世6年仍是他心中最深的遺憾。直到現在，他仍保留著母親的微信帳號，遇到喜事會習慣傳訊息報喜，這份真摯情感令許多網友動容。

2025年初，胡歌從友人口中得知一場夢──對方夢見胡歌的母親「站在墨脫的船上」，這個畫面讓他決定踏上一段尋找與告別的旅程。3月，他花三天走過艱險山路，來到被稱為「蓮花秘境」的西藏墨脫。在雅魯藏布江畔，他帶著母親最愛的藍白雛菊悄聲呼喚，雖然還是沒能尋到任何具體痕跡，卻在當地人熱情與山間歌聲裡，感受到一種「她已融入天地」的平靜。

胡歌的母親自1988年起與癌症抗爭長達31年，生前堅持戴假髮教書，以樂觀態度面對病痛。她曾叮嚀胡歌：「演戲要重劇本不重片酬，重內在勝於外表。」這些話成為他日後的人生準則。最讓胡歌難以釋懷的，是母親離世時他因工作不在身邊，他形容那是「拔不掉的刺」，也因此更懂得珍惜當下與家人的陪伴。

成為父親後，胡歌對母愛有了新的體會。他將悲傷化為創作力量，在電影《不虛此行》中學習面對告別，並以歌曲《蓮花謠》寄託思念：「山風掠過經幡，像你溫柔呢喃。」擔任西藏國際傳播大使後，他更投入高原生態保護，將個人情感轉化為關懷世界的行動。

