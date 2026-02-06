胡潤中國500強公布 台積電蟬聯第一

胡潤研究院今天（6日）發布「2025胡潤中國500強」，台積電價值增長3.5兆人民幣，以10.5兆元再度蟬聯第一。（圖：取自台積電官網

胡潤研究院今天（6日）發布「2025胡潤中國500強」，列出了兩岸500強非國有企業，按照企業價值排名。台積電價值增長3.5兆人民幣，以10.5兆元再度蟬聯中國大陸價值最高的民營企業。騰訊、字節跳動分居二、三名。500強企業的總價值達到77兆元。(請聽AI報導)

北京、上海和深圳仍然是胡潤中國500強企業數量最多的前三大城市，分別有59家、57家和49家。前六大城市的企業數量佔總數的一半。今年企業數量成長最多的城市是上海，增加了7家，其次是杭州和紹興，各增加了3家。

騰訊價值增長1.9兆，以5.3兆穩居第二；字節跳動價值增長1.8兆，以3.4兆位居第三。華為排第十。

值得注意的是，小米首次進入榜單前十，價值成長3570億元，以1兆元名列第八，主要得益於小米汽車業務的爆發式成長以及手機高端化突破帶來的盈利增長。

這次500強企業總價值上漲21兆元、增幅達到38％，總值約77兆元，以半導體行業成長最多，超越生命健康，成為胡潤中國500強企業的第二大行業，工業產品行業仍居第一，生命健康行業列第三。此外，成長較多的還有化工、金屬與礦產以及能源等行業。下降最多的則是房地產，其次是零售。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。