胡瓜《綜藝大集合》主持到一半 突然被打斷送匾額

金賢姈以高人氣啦啦隊女神之姿現身《綜藝大集合》，火辣熱舞一登場就成為全場焦點。節目日前來到台南永康大灣國聖宮錄影，胡瓜才剛準備介紹廟宇背景，阿翔便突襲現身，扮成國姓爺鄭成功闖入現場送上匾額，隨後更推出全新遊戲「攻佔堡壘」，讓現場氣氛瞬間沸騰。

胡瓜、阿翔。（圖／民視）

胡瓜興致大開，直接安排阿翔與佩德羅上演一場「史詩級對決」。兩人分別從兩側出發，在空中旋轉的十字架上展開拉鋸戰，阿翔雖然身穿厚重戲服行動受限，仍憑藉靈活身手成功擊敗佩德羅。接著進入藝人與觀眾對抗賽，戰況一度膠著，製作單位臨時派出馬國弼應戰，沒想到他與觀眾僵持不下、笑料連發，最終胡瓜宣布節目史上首度出現和局，藝人隊也因此拿下難得勝利。

阿翔送匾額。（圖／民視）

安汝本集帶著金賢姈同台亮相，兩人在開場就以熱力舞蹈炒熱現場。看到金賢姈舞感十足，製作單位加碼安排遊戲「筋開腰軟破氣球」，考驗參賽者的柔軟度、創意與美感。金賢姈與嘻小瓜搭檔挑戰，一開始便以默契十足的動作震撼全場，嘻小瓜側翻踩破氣球，金賢姈則以俐落扭腰、擺臀的方式完成關卡，兩人一連串流暢又具舞感的動作，讓現場氣氛嗨到最高點。