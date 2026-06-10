胡瓜《週末最強大》復活！ 陳亞蘭舉動讓他當場「爆氣跳腳」

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胡瓜主持的節目《週末最強大》三月無預警停播新集數，一度傳出余天時隔7年復出接棒主持，不過消息近日證實為誤傳，第二季將由原班人馬胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲繼續坐鎮，更有眼尖的觀眾也發現，陳亞蘭有些「不一樣」了。

《週末最強大》一度爆出停播，如今宣布第二季原班人馬強勢回歸（圖／華視提供）

《週末最強大》第一季的古裝單元「現代包青天」播出後廣受好評，第二季節目，陳亞蘭卸下包青天的招牌黑面扮相，胡瓜、歐漢聲也不再化身衙門護衛「公孫策、王朝」，三人以氣質華貴的公子形象登場。

其中，陳亞蘭更化身「唐伯虎點秋香」中的主角唐伯虎，英氣逼人，讓現場女性工作人員也淪陷直呼「真的好帥」，至於胡瓜和歐漢聲的角色，則是「秘密」，待七月播出時才會揭曉。

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陳亞蘭化身《唐伯虎點秋香》中的主角唐伯虎，俊美形象令人驚豔（圖／華視提供）

籌備的半年時間裡，胡瓜坦言既緊張又期待，尤其是常被追問「什麼時候復播？」但他堅持節目品質，表示好吃的東西不要一直吃：「休息個半年再回頭看，能量會更大！」

而當被問到私心最想挑戰的古裝劇時，陳亞蘭興奮透露最想挑戰經典神話《白蛇傳》：「其實私心想演白蛇，而且要有懷了許仙小孩、被關在雷峰塔的經典情節。」話才說完，她隨即意有所指地伸手摸了摸胡瓜的圓滾滾肚子，讓瓜當場跳腳、爆氣大喊：「真夭壽！妳這是叫我演白蛇啊？！」