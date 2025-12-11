胡瓜「被狠拒上節目宣傳」 當事人康康尷尬：我是來被羞辱的嗎

胡瓜11日找來余天、康康、余祥銓、王彩樺、黃西田、歐弟等人一起舉辦餐敘，為公益演唱會「鑽石舞台」做宣傳。由於胡瓜、康康以及白冰冰分別在華視、中視和民視有同時段節目對打，因此無法幫彼此的節目宣傳，不過胡瓜爆料，他原本想要上康康的《綜藝一級棒》宣傳公益演唱會，沒想到被拒絕，坐在一旁的康康表示沒有這件事，更表情尷尬提到，「我是來這裡被羞辱的嗎？」

胡瓜號召眾藝人參加公益演唱會。（圖／萬星傳播）

胡瓜斬釘截鐵表示真的被拒絕，「我拿簡訊給你看！」康康尷尬地回，「不然我們一起上《冰冰秀》！這樣三台都有我們的蹤跡！」康康解釋，原本胡瓜希望他去上胡瓜、陳亞蘭、歐弟一起主持的《週末最強大》宣傳公益演唱會，不過這件事不太可行，「最好帶著陳亞蘭、歐弟一起來，我一個人換三個很划算，但是長官有長官的打算，大家都是朋友也是敵人。」

康康參與公益演唱會。（圖／萬星傳播）

胡瓜大笑希望康康不要再聊到節目，還是要以公益演唱會為主，「明天華視還有宣傳，這樣明天去華視啊！」康康大喊，「不要去了啦！我今天錄綜藝《綜藝一級棒》還來宣傳，我不知道等等回去會不會被罵！」胡瓜無奈笑出來喊話，「明天大家還是要來喔！」康康立刻緩頰說：「我明天也會去華視！」