胡瓜上《天才衝衝衝》玩遊戲翻車 自嘲沒臉待在電視圈

記者周毓洵／臺北報導

華視《天才衝衝衝》本週迎來重量級組合，為宣傳新節目《週末最強大》，綜藝天王胡瓜攜手陳亞蘭、歐漢聲首度「通告處女秀」合體亮相，與主持群徐乃麟、曾國城正面交鋒。兩派天王一碰頭便火花四射，笑料瞬間滿到溢出棚外。胡瓜不僅豪氣預言新節目將開出亮眼收視，還現場清唱主題曲，魅力全開。不過，他首次挑戰節目招牌關卡竟在第一題翻車，只能苦笑自嘲：「沒臉待在電視圈啦！」

胡瓜與徐乃麟、曾國城的互動是本週最大看點，徐乃麟笑稱《週末最強大》時段將「卡在《天才衝衝衝》前面」，曾國城接著補刀：「剛好替我們暖暖身。」陳亞蘭一聽有人說新節目是暖場，當場露出台劇等級的「震怒表情」，讓棚內來賓笑到不行。籃籃甚至立刻指認兇手就是曾國城，互虧氛圍熱到最高點。

遊戲單元同樣笑料失控，遊戲單元「擺一擺順」才剛開始，侯昌明竟在「還沒宣布開始」時搶答，讓徐乃麟無奈喊：「你來主持好了啦！」並笑向胡瓜抱怨：「你來，他就開始表現！」而胡瓜則在自己揭曉答案時立即答錯，現學現賣地嘲諷自己：「沒臉待在電視圈啦！」笑翻全場。