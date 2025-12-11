胡瓜不忍了 揭開蕭敬騰真面目：對台灣感情濃厚

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王「老蕭」蕭敬騰力挺公益，確定加入綜藝天王胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會，明年3月21、22日於台北流行音樂中心登場。胡瓜今天受訪透露，半年前就像老蕭提出邀約，感謝對方情義相挺火速答應，更霸氣全部捐出唱酬。

蕭敬騰現身「台灣遲緩兒天使樂園協會」15週年成果展。(記者陳奕全攝)

胡瓜表示，早在老蕭來上節目《下面一位》就有跟他聊到此事，「其實他對台灣感情非常濃厚，網友都說他怎樣，他非常有愛心，二話不說就願意來，請到他來很謝謝他。」

胡瓜透露，配合觀眾年齡層，老蕭這次選歌會以前輩歌手的作品為主。本次演唱會由胡瓜、康康、歐漢聲攜手主持，卡司還包括曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君、王彩樺、余天及余祥銓父子。

