胡瓜不慎「襲胸」籃籃！陳美鳳曝他私下為人 曾國城避答快閃
綜藝大哥胡瓜近日傳出在錄製《綜藝大集合》時，和助理主持籃籃進行遊戲示範，不小心碰觸到對方胸部，引發熱烈討論，儘管胡瓜女兒小禎出來「大義滅親」，卻又爆料出籃籃疑似有男友，一波未平、一波又起。今（22日）曾國城、陳美鳳、方芳芳出席「第一屆星動盃－明星匹克球公益賽」，被問到此事，陳美鳳表示依她到胡瓜的了解，對方不是會故意做這種事的人，曾國城則選擇避答。
承認籃籃就像胡瓜女兒 陳美鳳曝他私下為人
陳美鳳直言，籃籃就像是胡瓜的女兒一樣，「這應該不是會造成其他性的想法。」她認為在遊戲互動過程中難免碰觸到肢體，「瓜哥是很好的人，他在做節目的時候太用心了，都努力做效果給觀眾。」而曾國城問及相關問題，僅表示不清楚記者的提問是指什麼，接著就立刻離場，前往球場去打匹克球。
曾國城瘦8公斤 減肥契機竟是利菁
曾國城在離開前也分享，自己瘦了有8公斤，腰圍小了快10公分，現在維持在83、84公斤，他笑說自己會下定決心減肥，是因為之前利菁發照片，把他修圖修得十分苗條，「就仔細端詳那個照片，除了誇張之外也滿好看的。」他開始瘦身已經過了3個多月，現在走路都有風，一旁方芳芳笑說，自己剛認識曾國城時對方還很瘦，只有差不多76公斤，現在還有進步空間，讓曾國城嚇得直喊：「年過半百不要太瘦！」
陳美鳳接觸匹克球原因曝光 公益賽善款捐花蓮災區
此次公益賽的善款，扣除成本後將全數用於花蓮地區低收、中低收弱勢長輩的居家修繕、家具添購及生活支援，陳美鳳表示：「沒想到都11月了颱風還不停來，希望大家持續關心花蓮災後重建，我們聽到有人電動代步車被沖走，就立刻送下去。救災人潮變少了，希望『鏟子超人』再現，我們也會持續為花蓮募款，讓愛不間斷。」她也分享，會接觸匹克球全要感謝方芳芳、曾國城，自己非常享受過程。
更多鏡報報導
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
胡宇威怒罵航空公司：害我無法準時回家 直言「此生搭過最爛的」
范姜彥豐遭傳「整天在家打電動」成最後一根稻草 粿粿寒心提離婚
其他人也在看
胡瓜捲性騷擾疑雲！楊繡惠緩頰「酸民瞎起鬨」：他把籃籃當女兒
胡瓜日前錄製外景節目《綜藝大集合》「投懷送抱」單元時，疑似意外誤觸助理主持人籃籃（籃靖玟）胸部，掀起性騷擾疑雲，籃籃事後透過經紀公司回應緩頰「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事」。與兩位當事者交好的楊繡惠，近日直播談及此事，也直言「本來就沒有事，一些酸民瞎起鬨」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
影／李多慧穿緊身衣秀凹凸曲線 高鐵站熱舞險錯過末班車
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨韓國啦啦隊女神李多慧（이다혜）上週在社群PO出，一則在高鐵左營站熱舞的影片，當時她身穿黑絲透視的衣服，好身材若隱若現，讓...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
台綜「坐女藝人大腿」挨轟30年沒進步 主播曝：觀眾是主因
由胡瓜主持的《綜藝大集合》最近播到在雲林錄製的集數時，因被要求坐上女藝人籃籃（籃靖玟）大腿壓破氣球，胡瓜遭指疑觸碰到籃籃胸部引來軒然大波，製作單位致歉後仍無法平息網友罵聲，有人批台灣電視綜藝節目30年沒進步，主播宋燕旻則曬出收視率調查表，無奈指目前的節目內容仍是收視率取向，而上周日《綜藝大集合》仍奪冠，就可見市場走向。中時新聞網 ・ 1 天前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 20 小時前
胡瓜「襲胸」籃籃遭炎上 楊繡惠指網友瞎起轟：瓜哥把她當女兒
【緯來新聞網】主持天王胡瓜近日在《綜藝大集合》在示範遊戲「投懷送抱」，胡瓜一度誤觸籃籃胸部，遭網友截緯來新聞網 ・ 1 天前
籃籃被爆有男友！本人澄清揭感情現況 節目驚曝「理想對象」竟是八點檔男星
四季線上／陳軒泓 報導籃籃日前意外被小禎爆料「有男友」，當時在記者會中提到父親胡瓜近期發生的事件，小禎不小心脫口表示他和籃籃的男友也熟，此話一出瞬間引發熱議，不過事後籃籃透過經紀公...四季線上 ・ 1 天前
棒棒堂一半的人都出事！威廉也無奈 盼王子「受教訓會變好」
【緯來新聞網】威廉和老婆卓君澤今（22日）出席「第一屆星動盃—明星匹克球公益賽」，自己還在閃兵案件中緯來新聞網 ・ 9 小時前
百貨貴婦遭問「本人嗎」！急扯口罩認證「竟是陳美鳳」網笑：太可愛
娛樂中心／綜合報導「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擁有不科學逆齡美貌，對健康保養相當注重的她，每每公開現身的狀態總讓粉絲驚艷，工作之餘也常把握時間出遊豐富生活的陳美鳳，近日則剛從泰國返回台灣，發文透露自己出門添購睡衣遇到被問到如何「證明本人」的插曲，讓迷糊的她下秒「1反應」讓全網看了都忍不住笑出來：「真是太可愛了！」。民視 ・ 1 天前
胡瓜疑襲胸籃籃惹議！陳美鳳露面發聲：他是很好的人
胡瓜疑襲胸籃籃惹議！陳美鳳露面發聲：他是很好的人EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
中職／兄弟女打教莎菈WPBL選秀獲選 有望以球員身分參戰
中信兄弟隊今年聘請外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards），使莎菈成為亞洲職棒第1位女性教練。如今莎菈將有新身分，她在女子職棒聯盟（WPBL）選秀當中獲選，有望以球員身分展開棒球生涯新篇章...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
王子捲粿粿婚變、小杰又閃兵！威廉出面道歉了：棒棒堂最近事比較多
近來棒棒堂爭議不斷，先是威廉、小杰先後捲入閃兵風波，王子又爆出介入粿粿、范姜彥豐的婚姻，合體之路遙遙無期。今（22日）威廉和老婆卓君澤一起出席「第一屆星動盃－明星匹克球公益賽」，受訪時被問及王子、小杰的狀態，無奈向記者、外界道歉：「不好意思，最近棒棒堂的事情比較多，我們加油。」直言團員們私下都會互相關心、支持。鏡報 ・ 10 小時前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 10 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 16 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 11 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 17 小時前