胡瓜不慎「襲胸」籃籃！陳美鳳曝他私下為人 曾國城避答快閃

陳美鳳（如圖）曝光胡瓜的為人。鍾孟航攝

綜藝大哥胡瓜近日傳出在錄製《綜藝大集合》時，和助理主持籃籃進行遊戲示範，不小心碰觸到對方胸部，引發熱烈討論，儘管胡瓜女兒小禎出來「大義滅親」，卻又爆料出籃籃疑似有男友，一波未平、一波又起。今（22日）曾國城、陳美鳳、方芳芳出席「第一屆星動盃－明星匹克球公益賽」，被問到此事，陳美鳳表示依她到胡瓜的了解，對方不是會故意做這種事的人，曾國城則選擇避答。

方芳芳（左起）、曾國城、陳美鳳接受訪問。鍾孟航攝

承認籃籃就像胡瓜女兒 陳美鳳曝他私下為人

陳美鳳直言，籃籃就像是胡瓜的女兒一樣，「這應該不是會造成其他性的想法。」她認為在遊戲互動過程中難免碰觸到肢體，「瓜哥是很好的人，他在做節目的時候太用心了，都努力做效果給觀眾。」而曾國城問及相關問題，僅表示不清楚記者的提問是指什麼，接著就立刻離場，前往球場去打匹克球。

曾國城瘦8公斤 減肥契機竟是利菁

曾國城在離開前也分享，自己瘦了有8公斤，腰圍小了快10公分，現在維持在83、84公斤，他笑說自己會下定決心減肥，是因為之前利菁發照片，把他修圖修得十分苗條，「就仔細端詳那個照片，除了誇張之外也滿好看的。」他開始瘦身已經過了3個多月，現在走路都有風，一旁方芳芳笑說，自己剛認識曾國城時對方還很瘦，只有差不多76公斤，現在還有進步空間，讓曾國城嚇得直喊：「年過半百不要太瘦！」

廣告 廣告

陳美鳳因為方芳芳（左）、曾國城（右）開始接受匹克球。鍾孟航攝

陳美鳳接觸匹克球原因曝光 公益賽善款捐花蓮災區

此次公益賽的善款，扣除成本後將全數用於花蓮地區低收、中低收弱勢長輩的居家修繕、家具添購及生活支援，陳美鳳表示：「沒想到都11月了颱風還不停來，希望大家持續關心花蓮災後重建，我們聽到有人電動代步車被沖走，就立刻送下去。救災人潮變少了，希望『鏟子超人』再現，我們也會持續為花蓮募款，讓愛不間斷。」她也分享，會接觸匹克球全要感謝方芳芳、曾國城，自己非常享受過程。



回到原文

更多鏡報報導

蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好

胡宇威怒罵航空公司：害我無法準時回家 直言「此生搭過最爛的」

范姜彥豐遭傳「整天在家打電動」成最後一根稻草 粿粿寒心提離婚