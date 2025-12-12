胡瓜不續約《綜藝大集合》？民視正式回應曝光

娛樂中心／李明融報導

民視老牌節目《綜藝大集合》以24年的驚人資歷穩坐台灣綜藝長青樹寶座。節目透過深入國內各個角落、讓藝人與民眾貼近互動的遊戲形式，開創了獨一無二的節目特色，成為高收視率的保證。身為這檔國民節目最重要的領袖人物，王牌主持人胡瓜以其機智幽默的風格和極佳的臨場反應，更是為節目注入生命力。然而胡瓜12日出席新節目《週末最強大》時，鬆口確定要退出《綜藝大集合》，將錄到明年1月31日，對此，民視回應表示「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播」。

胡瓜（中）主持民視老牌節目《綜藝大集合》24年，穩坐台灣綜藝長青樹寶座。（圖／民視新聞）





節目透過深入國內各個角落、讓藝人與民眾貼近互動的遊戲形式，成為節目獨一無二的特色。（圖／民視新聞）

胡瓜在11日出席餐敘宣傳「鑽石舞台之夜」演唱會，就表示針對所有民視的問題，都會在12日統一回答，12日胡瓜與陳亞蘭、歐弟出席新節目記者會，被問到與民視的未來發展時，他首度正面回應已經確定不續約，將錄到2026年1月31日，對此，民視回應表示「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播」。

胡瓜（中）表示樂見良性競爭，希望能喚起觀眾愛看節目的心。（圖／民視新聞）

胡瓜也表示，樂見未來與其他主持人在同時段良性競爭，認為這並非「你要打我、我要打你」的惡性競爭，而是希望能喚起觀眾愛看節目的心，相信未來週六晚間將會有更多人收看綜藝節目。儘管胡瓜拋出震撼彈不再主持《綜藝大集合》，另一方面他也點頭答應回歸參與除夕特別節目錄製，錄製運動比賽單元，不過主持群仍由陳美鳳、白家綺等人擔綱，且晚間守歲時段的節目，胡瓜仍選擇在華視主持，民視則由白冰冰領軍。

