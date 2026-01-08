胡瓜乾掉威士忌送別林光寧！張小燕、大咖天后都來了

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人林光寧於去年12月13日辭世，享壽75歲，家屬今天上午11點半在台北市懷愛館舉行追思紀念會。親友們皆身著白色服裝到場送別，包括綜藝教母張小燕、綜藝天王胡瓜、金曲歌后楊乃文、「大師兄」林智勝、陽岱鋼、林熙蕾、曾國城等人現身致意。

林光寧橫跨樂手、演員、秀場主持人與秀場經紀人等領域，累積深厚資歷與人脈，辭世消息傳出後，讓不少圈內好友感到不捨。家屬為感謝親友到場送別，準備了別具心意的「回禮」，包括威士忌、茶葉，皆為林光寧生前喜愛的茶與酒。

胡瓜跟女兒小禎一起現身追思會。(記者胡舜翔攝)

曾國城。(記者胡舜翔攝)

綜藝天王胡瓜跟女兒小禎一起現身，他說：「氣氛不要太悲傷，大家穿白的，一起敬他的酒，祝他一日好走。」曾國城表示：「整體氣氛很好，讓我們能夠一起想念跟感恩。」

林光寧的兒子子森致詞時表示：「我爸爸這一輩子，不論在舞台上或電視上，都是讓大家開心的人，所以我們今天也希望用輕鬆的心情來送爸爸。」子森透露這三個月來，只要沒有工作，全家人就會到醫院陪伴父親，期間兩次狀況看似穩定，醫師也曾安慰家屬，最後這段時間能有更多相處的機會。

子森不捨地說：「爸爸雖然每天只能躺在床上，還是努力扮演一個好爸爸。今天換我們，要給他一個讓他開心的消息。」他也邀請現場親友，「如果忍不住的朋友，現在可以拿起音樂、茶或酒喝一杯，讓我們祝福爸爸，可以開心地雲遊四海。」

