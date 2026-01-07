胡瓜去年在華視主持過年特別節目，收視亮眼。（資料照片）

66歲「綜藝天王」胡瓜去年「回娘家」華視主持過年特別節目《金蛇守歲迎新春》，收視率2.82，相當亮眼。後傳出他確定繼續主持今年華視的過年節目，他日前出席記者會時也提及「華視已經定好新節目跟除夕主持」，未料7日傳出電視台決定改回往年慣例，由徐乃麟、曾國城等人主持的《天才衝衝衝》陪觀眾過年。

胡瓜近幾年與合作數十載的民視接連發生嫌隙，他去年11月也坦言不再與民視續約，由他領軍24年的《綜藝大集合》恐將走入歷史，這個月31日是他最後錄影日。

雖然《綜藝大集合》以後可能沒有胡瓜身影，但他仍將在民視除夕特別節目主持外景單元，「民視（去年）4、5月就透過人來說，希望我回民視主持，我當時有拒絕，因為華視已經定好新節目跟除夕主持，後來民視又問『可以主持兩小時的外景嗎？』我詢問華視長官，獲得同意才回去的」。

民視昨證實，胡瓜已錄製完《民視第一發發發除夕特別節目-明星運動會》外景單元，「民視樂見胡瓜繼續主持《綜藝大集合》，後續合作細節由製作單位大藝娛樂處理」，持續挽留胡瓜。

關於胡瓜突然不主持華視過年節目，華視昨解釋，由於胡瓜主持的《週末最強大》是由華視、緯來雙方合資，分別於周六晚間前後時段播出，因播出的時間差，《最強大》特別節目難於春節期間在兩頻道同步推出。

電視台考量到《週末最強大》為兩頻道合資之大型綜藝，務求完整播出以共同打造旗艦節目，因此以《天才衝衝衝》作為賀歲綜藝節目，陪觀眾歡度新年。