胡瓜健檢驚見肺部毛玻璃陰影！醫曝「實心」更危險？癌變看3關鍵

綜藝天王胡瓜（瓜哥）開設YouTube頻道《下面一位》挑戰各種初體驗，他邀請好友檢場與潘若迪組成「百歲旅行團」挑戰自助遊貓空。三位大前輩加起來超過200歲，聊天話題自然離不開健康。潘若迪提到自己曾因長期在密閉空間跳舞、循環不佳導致「氣胸」，肺部破了一個洞，修復需近一年過程極為辛苦。

胡瓜也隨即分享自己的健檢驚魂。他透露前幾年做電腦斷層（CT）檢查時，肺部被照出有「毛玻璃」樣的陰影，當時醫師提醒這可能是肺腺癌的初期徵兆，讓他非常緊張。經過這幾年持續不懈的定期追蹤，才確定那塊陰影其實是早期感冒發炎後留下的「結痂」，屬於良性病灶。

毛玻璃樣陰影不一定是癌

什麼是肺部的「毛玻璃樣陰影」？「毛玻璃樣病灶（Ground Glass Opacity，GGO）」是電腦斷層影像上的一種發現，它指的是肺部實質出現輕微病變，並沒有造成肺部血管及支氣管的結構變化，因此在影像上表現出薄霧樣的陰影，這類的病灶通常不會有任何的症狀產生。

毛玻璃樣病灶可以分為兩類：

瀰漫性： 通常是良性的發炎性疾病（如胡瓜提到的感冒發炎結痂）。

局部性： 包含肺部塌陷、纖維化，或者是令人擔心的惡性腫瘤。一般認為若病灶大於一公分或追蹤電腦斷層有變大的趨勢則惡性腫瘤機會較高；若病灶周界平滑明顯且短期內無變大趨勢，則有可能為異形腺瘤性增生，這樣的病灶有1％的機會在未來的幾年內發展成有固體實質變化的微侵襲癌。

檢出病灶要開刀切除嗎？3關鍵先判斷

面對篩檢出來的肺部結節或毛玻璃病灶，民眾該如何預防惡化？又是否一定要動刀切除？林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎就曾在臉書分享，自從低劑量電腦斷層（LDCT）普及後，愈來愈多人在健檢看到「毛玻璃（GGO）」或「小結節（SPN）」。好消息是，很多都是早期、甚至連癌都還不是；壞消息是，很多人因此嚇到睡不著，甚至被推去做不必要的手術。他建議，首要任務是與專業醫師充分討論，可以從這3點做初步判斷：

它有沒有「實心」部分（solid component）？ 它有沒有變大？ 你的年齡、抽菸史、家族史？

台大醫院新竹分院生醫醫院外科部專任主治醫師楊順貿醫師則提醒，肺結節一旦癌化，生長速度可能會呈倍數成長。雖然大部分結節是良性，但「毛玻璃樣」的病變需要更積極處理，即使大小在一公分以下，也有八成轉趨癌化，建議儘早切除根治，不可輕忽。針對愈來愈多被篩檢出來的肺結節、毛玻璃樣病灶，楊順貿醫師表示，若病灶大於一公分，還是建議手術切除，以達到確診兼根除的目的。

高風險族群必做1檢查，護肺從生活5件事開始

國健署提醒，將護肺融入生活，除了隨時注意空氣品質監測網訊息，可以做到自我防護5要點：

拒吸二手菸

烹煮時應開啟排油煙機，多選擇水煮、清蒸方式烹煮食物，可減少PM2.5暴露

外出戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒PM 2.5的暴露

空品狀況不佳時，減少在戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段

生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。

今年起，政府也擴大肺癌篩檢補助，提供45～74歲男性及40～74歲女性具肺癌家族史民眾，及50～74歲重度吸菸者（20包-年以上），每2年1次胸部LDCT檢查。依據國際研究實證，相較於胸部X光，胸部LDCT檢查可降低重度吸菸者20％肺癌死亡率。

（本文首圖素材片來源：胡瓜Facebook）



