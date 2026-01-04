胡瓜健檢驚見「肺腺癌前兆」！肺部現毛玻璃陰影 追蹤多年現況曝

胡瓜、檢場、潘若迪在節目中暢談演藝人生。（圖／翻攝自YouTube @下面一位）





「綜藝天王」胡瓜經營個人YouTube頻道「下面一位」，近日邀來檢場、潘若迪組成「百歲旅遊團」到木柵搭乘高空纜車，3人在纜車內暢聊演藝人生，其中有懼高症的潘若迪在過程中嚇得不行，緊抓胡瓜大腿，畫面十分有趣。

胡瓜在節目中透露，自己剛出道時是張菲的徒弟，而檢場正好是張菲的好友，檢場則說張菲是自己的貴人，當時他面臨生意失敗，一度到了走投無路的地步，張菲就拖著他去「跑龍套」，他坦言剛進入演藝圈時並不喜歡這樣的環境，「為了躲債也為了要生活，那時候菲哥就跟我講說『你現在做什麼工作，能夠一個月賺個幾萬塊的？』」。

潘若迪、檢場、胡瓜談及個人身體健康。（圖／翻攝自YouTube @下面一位）

檢場提到，當時生意周轉不過來欠下好幾百萬，甚至在錄影時債主就在外面等他。接著3人也談及身體健康，潘若迪坦言16年罹患氣胸，休息了一年之久，即便康復後運動仍十分辛苦。胡瓜也透露，自己這兩天正好要去醫院追蹤，「我前幾年到醫院拍說有毛玻璃，毛玻璃就是肺腺癌的開始」，還好追蹤多年後發現是受傷。

檢場則提到，爸爸多年前罹患直腸癌末期，全家人都做了健康檢查，「進去一檢查我就有，當場我毛全部豎起來，那時候割出來這麼大一顆，相當於5公分，當場就在門診割掉」，所幸後來發現是良性腫瘤，讓他感嘆：「我其實是從鬼門關走了一圈，才會開始運動」。

胡瓜也問及沈玉琳的近況，潘若迪則回應表示：「他會再回來，就是因為太忙太多了，他完全沒有讓自己休息的時間，我常常說拼命是可以賺錢的，但拼錢賺不到命，隨時都要賺錢，但命卻有限。」至於頻頻被提及的張菲，檢場則笑說，他現在生活過得很自在，「什麼事都不管，遊山玩水」，專注於遙控飛機的愛好，還與一般民眾打成一片，絲毫沒有半點架子。



