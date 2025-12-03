胡瓜傳破冰民視除夕節目不缺席 電視台證實了：確定會主持

【緯來新聞網】長期擔任民視《綜藝大集合》主持人的胡瓜外傳因節目時間調整及酬勞下修等因素，與電視台關係一度降至冰點，歷時將近一年。近日傳出雙方有望重修舊好，胡瓜可能重返除夕特別節目的錄影現場。對此，民視也回應了。

胡瓜將主持民視除夕特別節目。（圖／資料照，記者陳明中攝）

根據《鏡週刊》報導，胡瓜與民視已展開新的協商，並已就節目續約一事重啟談判。消息指出，他的主持費預計仍維持每月200萬元，並未如傳聞中縮減。



報導透露，胡瓜已表達善意，確定將參與《民視第一發發發》除夕特別節目的錄製工作，並帶領《綜藝大集合》團隊拍攝運動競賽單元，象徵雙方合作關係出現重大轉折。



回顧整起事件，去年民視將週六晚間黃金時段轉交白冰冰主持的《超級冰冰Show》，未事前知會胡瓜，導致合作多年的信任出現裂痕。經過一段時間的溝通與協調，雙方逐步恢復對話，合作也隨之回溫。



民視則證實：「胡瓜確定會參與主持《民視第一發發發》除夕特別節目的明星運動會單元，並積極與製作單位討論節目內容中。有關胡瓜明年主持費用，目前由「大藝娛樂」商談中，細節不便對外透露。」

