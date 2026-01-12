胡瓜傳續約《綜藝大集合》？民視副總給出關鍵答案：樂見其成

胡瓜（左2）為《綜藝大集合》重要支柱。（民視提供）

胡瓜去年底宣布不再與民視續約，將於1月31日錄最後一集《綜藝大集合》。不料，今（12）日則傳出胡瓜與民視合約有了轉機，將會繼續主持《綜藝大集合》，對此，民視副總許念台回應：「當然，都樂見其成，會啦，會繼續，但細節都是由大藝娛樂去處理。」

胡瓜之前在直播中提到，今年忙演唱會又忙新節目，確實沒時間再做除夕。而民視的除夕運動會單元已經完成錄製，胡瓜日前表態與民視合約只到1月底，不過電視台仍持續喊話，希望胡瓜繼續主持，不過對此他沒有特別回應，僅跟觀眾表示，就算他不在，大家還是可以看重播。

廣告 廣告

丁柔安稍早則回應：「我們這邊没有要回應的，因為都是聽說、傳說，我也不知道是聽誰說，是誰出來說，不知道那個人是誰，所以我也不想回應那個人的話。」

更多中時新聞網報導

李芷婷重壓下不放棄唱歌

宣萱見古天樂扛重壓先躲為妙

胡瓜今年除夕在民視