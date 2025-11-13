胡瓜兒子竟成「出軌神助攻」？粿粿藏信義區密會王子就是躲他家

胡釋安（後排左1）和粿粿及王子從全明星就培養出好交情。翻攝簡廷芮IG

前中信啦啦隊女神粿粿婚變風波持續延燒，她的老公范姜彥豐上月29日透過影片公開控訴，指控粿粿婚內出軌藝人邱勝翊（王子），更揭露一連串細節，震撼演藝圈。今（13日）有消息指出，粿粿離家後由胡瓜的兒子胡釋安「接應」，甚至提供自己的住處讓她藏身，成了助攻粿粿與王子婚外情推手之一。

范姜彥豐在控訴的影片中指出，今年3月底粿粿與王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人共同前往美國旅遊兩週，返台後妻子態度大變，最終甚至不再返家。據《鏡週刊》報導，從那段時間起，和粿粿從「全明星」時期培養出好交情的胡釋安，便開始提供住處讓粿粿暫住，成為粿粿與王子見面的「安全地帶」。

胡釋安（左2）和粿粿及王子從全明星就培養出好交情。翻攝簡廷芮IG

今年9月，有媒體曾拍到粿粿接完孩子放學後，直接前往胡釋安與主持人小禎所住的信義區大樓。雖然小禎日前強調「和粿粿不認識」，否認粿粿住在自家，但據了解，小禎與胡釋安實際上是「上下樓鄰居」，外界推測粿粿造訪的地點正是胡釋安的住處。

范姜在影片中直言，美國行期間，粿粿與王子藉「朋友出遊」名義親密互動，甚至有第三者協助掩護。他同時退追簡廷芮與王品澔的社群帳號，強調「孟霖、柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友」，意在澄清他們與外遇事件無關，卻始終未提胡釋安之名。據知情人士透露，這正是因為范姜早已掌握粿粿暫住胡釋安家的事實。

王子與粿粿婚外情風暴持續延燒。翻攝meigo.c IG



