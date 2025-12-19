胡瓜出外景下廚被婆媽包圍 陳亞蘭拿菜刀嚇死歐漢聲

胡瓜出任務現身傳統菜市場被婆媽們團團圍住。（華視提供）

胡瓜領軍陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持華視《週末最強大》，近日進棚錄影，胡瓜除主持外更親自下海演出，現場換上華麗全黑造型致敬西洋傳奇「貓王」，卻反差十足地演唱台語經典〈心事誰人知〉，強烈違和感笑翻全場，也讓在後台待機的王彩樺忍不住衝進舞台「丟拖鞋」抗議大喊「聽不下去」，現場瞬間笑成一團。

當天錄製許久不見的女星金佩姍也現身攝影棚開金嗓唱〈一代女皇〉，瞬間將氣氛炒至最高點。而被譽為台版「強尼戴普」的沈文程深情獻唱〈來去台東〉時胡瓜與歐漢聲一時興起，竟隨手拿起道具在後方自發性組成「小碎步舞團」伴舞，滑稽模樣逗得陳亞蘭及眾人笑翻。

除了棚內錄影嗨翻天，外景錄製時胡瓜現身傳統市場，更是被婆媽們團團圍住外，三位主持人抽中經典家常菜「金瓜炒米粉」的料理任務，但幾乎沒有下廚經驗的陳亞蘭當場化身「廚房殺手」，拿著菜刀毫無章法地比劃，甚至異想天開試圖用剪刀裁切堅硬的南瓜，嚇得歐漢聲當場尖叫求饒：「亞蘭姐，你不要拿刀好不好！好恐怖！」

