胡瓜出手了！男星郭忠祐遭砸蛋 全臉沾滿蛋液畫面曝光

綜藝節目《綜藝大集合》中，男星郭忠祐在台北府城隍廟參加一項新遊戲「剩蛋快熱」，遊戲規則是參賽的媽媽若能成功找到5顆生雞蛋並砸在藝人的額頭上，便可獲得獎金一萬元。郭忠祐在遊戲中連續遭砸2顆生雞蛋，其中還被胡瓜砸，整張臉都沾滿了蛋液，直到第3顆砸到熟蛋才換到下一組的阿翔上場。

郭忠祐在遊戲中連續遭砸2顆生雞蛋，其中還被胡瓜砸，整張臉都沾滿了蛋液。（圖／民視提供）

阿翔在上場前充滿期待地準備讓參賽者砸更多的生雞蛋，卻不料第一顆卻是熟蛋，令他感到可惜。隨後輪到劉心語，她的媽媽成功砸出了5顆生蛋，現場氣氛熱烈，最終獎金由劉心語的隊伍帶走。

此外，節目中還有另一項挑戰「歡樂不倒翁」，挑戰者需助跑後踩跳板跳至銀碗上，保持3秒不倒即可成功。胡瓜在看到其他人接連過關後，決定親自上場挑戰，雖然他在前兩次嘗試中摔倒，但在第3次終於成功站穩，贏得全場掌聲。

