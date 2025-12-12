胡瓜卸下《大集合》主持棒 賴慧如震驚：盡力挽留

高欣欣、李國超今天補辦婚禮，賴慧如與老公劉家銘現身祝福。（圖／東森娛樂）





資深藝人高欣欣、李國超結婚5年，今（12）日在維多麗亞酒店席開38桌，隆重舉辦婚禮，兩人在演藝圈擁有好人緣，賓客陣容超級華麗，女星賴慧如與老公劉家銘攜手現身祝福，談到胡瓜與民視不續約的問題，賴慧如也回應了。

賴慧如提到與高欣欣因為國標舞結緣，「希望超哥跟欣欣姐能夠永浴愛河，然後天天開心、幸福快樂。」身為《綜藝大集合》主持群之一的賴慧如，被問到胡瓜宣布不續約民視，只主持到1月31日，賴慧如則是一臉驚訝。

廣告 廣告

被問到胡瓜辭去節目主持，賴慧如先回「他沒有不主持吧！他只是沒有續約而已吧！」記者解釋情況後，賴慧如一臉驚訝「真的假的，我不知道這件事情。」表示僅知道胡瓜合約到1月31日，「我們會盡力挽留他，他一定會留下來陪我們。」



【更多東森娛樂報導】

●球星叮囑訂房還要「隔音好」 假報備女友後急衝旅館開戰

●賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

●王晶爆陳冠希「千張艷照外流」導火線：不是修電腦

