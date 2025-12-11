胡瓜合約卡關傳言不斷 親上火線澄清「你們不知道的太多」

胡瓜確定回民視參與除夕特別節目錄製。（圖／萬星傳播提供）

胡瓜先前因《綜藝大集合》節目時段調整與降酬勞，和電視台導致關係緊張，有消息指出雙方已正式破冰，續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製。

對此，胡瓜今（11日）出席《鑽石舞台之夜》演唱會餐敘時，被問及此事原本避談，後來媒體頻頻追問之下，他透露，民視除夕的運動會單元是今年4、5月就在談的事情，忍不住表示：「很冤枉！」更脫口：「你們不知道的事情太多了！」表示等明出席新節目《週末最強大》記者會，屆時再一次說明。

胡瓜、康康、歐漢聲共同主持的《鑽石舞台之夜》演唱會以公益出發，結合台灣秀場文化與流行音樂進行演藝，2026《鑽石舞台之夜》演唱會台北場，明年3月21 、22日將在北流開唱門票，明（12日）下午1點在年代售票系統開賣，至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

