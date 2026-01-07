胡瓜合約就到這月底！《綜藝大集合》再發聲挽留

胡瓜（左2）為《綜藝大集合》重要支柱。（民視提供）

66歲「綜藝天王」胡瓜，去年「回娘家」主持過年特別節目《金蛇守歲迎新春》收視亮眼，後傳出他確定繼續主持今年過年節目，他日前出席記者會時也提及「華視已經定好新節目跟除夕主持」，未料今（7日）傳出華視決定改回往年慣例，由徐乃麟、曾國城等人《天才衝衝衝》陪伴觀眾過年。

雖然胡瓜近幾年與合作數十載的民視接連發生嫌隙，日前也坦言不再與民視續約，由他領軍24年的《綜藝大集合》恐怕即將走入歷史，1月31日也為他最後錄影日；但他今年仍會在民視除夕特別節目露面。

廣告 廣告

胡瓜先前證實，會回去民視主持除夕特別節目的外景單元，「民視4、5月就透過人來說，希望我回民視主持，我當時有拒絕，因為華視已經定好新節目跟除夕主持，後來民視又問『可以主持兩小時的外景嗎？』我詢問華視長官，獲得同意才回去的」。

民視今日也表示， 「胡瓜已完成錄製《民視第一發發發除夕特別節目-明星運動會》外景單元，現場與民眾互動，笑聲不斷，效果十足！今天《綜藝大集合》也在南部出外景，新的一年，氣象萬新。民視樂見胡瓜繼續主持《綜藝大集合》，後續合作細節由製作單位「大藝娛樂」處理」。

關於突然不主持華視過年節目，電視台稍早表示，由於胡瓜主持的《週末最強大》是由華視與緯來雙方合資，分別於週六晚間前後時段播出，因播出之時間差，《週末最強大》特別節目難以於春節期間在兩頻道同步盛大推出。

電視台考量到《週末最強大》為兩頻道合資之大型綜藝，務求完整播出以共同打造旗艦節目，「因此，華視特以本公司長期經營且同樣深受歡迎之《天才衝衝衝》推出兼具創新與傳統之賀歲綜藝節目，陪伴觀眾歡度新年，敬請期待」。

更多中時新聞網報導

MLB》洋基冬天靜悄悄 放掉今井球迷痛

MLB》「日職輸出」退燒？ 村上宗隆、今井達也億元大約落空

柯震東《功夫》超越專業 王淨筋骨軟Q