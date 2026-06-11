胡瓜合體好友郭子乾、于子育！上演大型災難現場 崩潰「3老人搞這個像話嗎」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「綜藝天王」胡瓜Youtube頻道《下面一位》，找來許久未同框的兩位演藝圈好友郭子乾、于子育，胡瓜提起自己出道44年，郭子乾則笑說：「最好笑的是，我那時候做道具，瓜哥就已經紅了，紅到現在還在紅！」

胡瓜（中）、郭子乾（左）、于子育同框。（圖／下面一位提供）

談到演藝圈的魔鬼訓練，郭子乾回憶當年在王偉忠麾下磨練的日子，只有一個鏡頭錄影，只要有人NG，全員重來。他笑說：「最好笑的是前面四個都演完，最後一個NG，全部重來。」高壓環境下，也培養出如今深厚的表演底子。于子育也坦言，20年前演出《住左邊住右邊》時，自己根本是NG王，甚至後來養成習慣，一出錯就先說對不起，結果有次明明不是她NG，還是下意識先道歉。

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胡瓜、郭子乾、于子育分享當年進入演藝圈的甘苦談。（圖／下面一位提供）

除了聊天敘舊，三人也體驗綠野賽車，胡瓜邊開邊驚呼：「不好開耶！」郭子乾則靠著機械背景快速掌握訣竅，于子育更展現俐落身手，倒車、過彎樣樣來。烤肉時間三位更上演廚房災難現場，于子育坦承不會做菜，郭子乾只會泡麵，三人研究半天還搞不懂夾子怎麼打開，胡瓜忍不住吐槽：「這三個老人家在這邊搞這個，像話嗎？」

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