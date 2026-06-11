胡瓜同框2演藝圈大咖！烤肉驚變「災難現場」 慘遭痛批：3個老人家像話嗎

郭子乾、胡瓜、于子育老友相聚。下面一位提供

綜藝天王胡瓜轉戰網路成效驚人，近期在YouTube頻道《下面一位》中，特別邀來許久未同框的演藝圈多年好友郭子乾與于子育。三人難得齊聚一堂，大聊昔日在演藝圈闖蕩的甘苦談，除了分享當年在高壓環境下磨練出來的精湛演技與模仿絕活，還一起私下熱血體驗綠野賽車、在戶外動手烤肉。老友相見全場笑聲不斷，沒想到最後卻因為一個突發狀況，讓胡瓜忍不住當場崩潰吐槽。

郭子乾、胡瓜、于子育一起聊天敘舊。下面一位提供

昔日磨練超高壓！郭子乾爆王偉忠魔鬼內幕

三人坐下來敘舊時，回憶起當年在演藝圈基層打拚的時光。胡瓜提起自己出道44年，郭子乾則笑稱，當年自己還在幕後做道具時，瓜哥就已經是當紅天王，「紅到現在還在紅！」談到過去的魔鬼訓練，郭子乾透露以前在王偉忠麾下磨練，錄影往往只有一個鏡頭，只要有人NG就是全員重來，他苦笑說：「最好笑的是前面四個都演完，最後一個NG，全部重來。」但也是因為當時的高壓環境，才奠定如今深厚的表演底子。

影后認了有陰影！于子育昔因NG狂道歉

如今貴為三金影后、憑藉《孤味》等作品備受肯定的于子育，則自爆20年前演出《住左邊住右邊》時，自己其實是劇組的「NG王」。當時因為壓力過大養成壞習慣，只要一出錯就會下意識狂喊對不起，甚至有幾次明明不是她NG，她還是會反射性地先道歉，透露出早期演戲時內心不為人知的緊繃與焦慮。

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而身為模仿天王的郭子乾，也在節目中大方分享自己踏入模仿界的契機。他透露國中時聽老師模仿湖南口音，意外發現自己對聲音極具天分，五專時更因模仿主任教官訓話在校園走紅。郭子乾在節目現場更直接重現經典的夜市「殺蛇秀」，從毒蛇介紹到誇張的叫賣台詞一氣呵成，數十年如一日的精準節奏與強大臨場感，讓一旁的胡瓜忍不住大力拍手讚嘆：「一個麥克風就能招攬生意，蛇湯也賣完了，真的太厲害！」展現冷面笑匠的硬實力。

烤肉驚變災難現場！三老人家開夾子研究半天

除了回顧當年的演藝辛酸，三人也熱血體驗綠野賽車，胡瓜邊開邊驚呼「不好開耶」，反觀具備機械背景的郭子乾則迅速掌握訣竅，于子育更是展現俐落身手，倒車、過彎樣樣流暢。然而，好不容易到了烤肉放鬆時間，三人的精明形象卻瞬間破功，直接上演廚房災難現場。于子育率先坦承自己根本不會做菜，郭子乾也自首平時只會煮泡麵，三人圍在食材前研究半天，甚至連烤肉夾如何打開都搞不懂，眼看現場一團亂，胡瓜忍不住吐槽：「這三個老人家在這邊搞這個，像話嗎？」



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