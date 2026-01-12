胡瓜和老友告別 慶幸曹西平走的安詳

胡瓜12日現身曹西平的靈堂，回憶跟他的往事。（謝采恩攝）

林美秀（前）與許富凱12日一同現身曹西平的靈堂。（謝采恩攝）

資深藝人曹西平去年12月29日在新北三重家中猝逝，享壽66歲。12日為靈堂開放弔念第3天，胡瓜、丁柔安下午現身悼念，胡瓜表示，就是來看看老朋友，「事情也來的滿突然的，這幾年比較少跟他碰面，但是碰面還是會聊天」，表示曹西平走的很安詳。

曹西平比胡瓜早出道，過去常在秀場碰到，「他是唱歌，我是去主持的，我在新加坡表演的時候，曹西平已經非常紅 ，跟梅艷芳當時並稱金童玉女。」如今就把對他的思念放在心中。

林美秀跟許富凱也是一同現身，林美秀過去常跟曹西平一起吃飯，大讚他對晚輩非常好。許富凱則透露，曹西平非常挺他，「我在高雄要開演唱會 ，他用家裡電話打電話跟我講了一個小時，給我很多的鼓勵。之前主持節目的時候 ，他有來上節目，我們一起在舞台上唱他最喜歡的日文歌。」並透露，那次也是兩人最後一次見面。

丁寧坦言聽到曹西平離開的消息非常錯愕，「我第一時間先查是不是假消息！」談到曹西平走的狀態，她說：「放著音樂，睡在溫溫暖暖的被窩裡，乾兒子要叫他起來吃飯，以為是睡太沉，叫了2次，才發現走了。」慶幸曹西平沒有任何痛苦、掙扎。

丁寧剛入行時很沒有自信心，每每很沮喪時，曹西平都會給她鼓勵，跟她說：「不會啊！丁寧妳很好啊，怎麼對自己這麼沒有自信呢？，至少坐在那邊身材也不錯。」直言曹西平是性情中人，開心自己有得他的緣。