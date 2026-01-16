胡瓜喊話張菲上節目！他心底仍非常在意，被民視指漲價才續約《綜藝大集合》？「儘量用錢侮辱我」

記者倪有純攝

胡瓜與民視之間的合約問題近日備受關注。胡瓜16日出席華視《週末最強大》記者會，外界盛傳他將回歸主持民視《綜藝大集合》，對此他無奈澄清，自己從未說過不主持，只是合約期滿，需要重新談清楚。

胡瓜表示，因過去曾有合約糾紛的前車之鑑，他在去年10月便寄出存證信函提醒，未料卻被外界誤傳成「不主持」，甚至連路人見到他都關心是否要退休，讓他相當無奈。他強調，目前與民視並無主持合約，「現在就是沒有合約，做一集領一集，沒有漲價、也沒有降價。」相關業務則是透過大藝窗口對接。

對於外界盛傳價碼談不攏，胡瓜直言，外界一下說他主持費漲價，一下又說降價，話都不是出自他口中，並半開玩笑表示：「既然一直講錢，你儘量用錢來侮辱我，不要只光講嘛！」

胡瓜也親自整理時間線說明，自己早在去年4月就已口頭答應主持華視2026年除夕特別節目，直到5月民視才前來詢問，並希望若擔心播出時間互打，至少能主持運動會單元。他再次強調，從未拒絕《綜藝大集合》，只是合約到期，必須重新簽訂。

記者會失焦談最近的是非，胡瓜的心還是回到錄影現場，說節目要邀特別來賓，16日預錄的特別來賓是李千娜等等，李千娜是自己找他，要做公益系列，他說，公益要找很多人幫忙，他其實都希望大家都像李千娜，他還喊話最近頻出現新聞媒體張菲，張菲、張菲你快點出現，沒想到張菲真的就出現街上被粉絲提供照片po上網路，好像兩人說好了似的。 提醒粉絲別忘了《綜藝大集合》本週六（17日）播出最新一集，強檔單元「瓜瓜夜總會」將邀請翁立友、陳思安、曾心梅、邵大倫、林俊逸、鍾采穎、薛貫鈞及女團AKB48 Team TP同台演出，多首經典「濃濃阿嬤味」金曲，話題十足。