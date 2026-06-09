胡瓜喜收超跑 小禎喊以後是我的

胡瓜（左二）9日率領胡盈禎（左起）、康康及賴慧如出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。（趙雙傑攝）

「綜藝天王」胡瓜9日率領康康、胡盈禎（小禎）及賴慧如等人出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。胡瓜日前歡慶67歲生日喜收家人送上逾2000萬的法拉利跑車，他昨開心說：「謝謝家人的心意。」女兒小禎不改幽默個性，笑喊，「很替他開心，也替我開心，因為以後他的都是我的。」

胡瓜平時開跑車都只載老婆丁柔安外出約會，也打趣說，他年紀漸長，未來這些收藏車款最後還是留給孩子們。小禎首度加入主持「鑽石舞台之夜」演唱會，康康大讚小禎個性認真又敬業，小禎直說，有壓力但不會緊張，因為跟每個主持人都熟悉，「應該蠻快可以融入。」

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父女合作鑽石舞台

胡瓜父女首次在「鑽石舞台之夜」合作，胡瓜說，當然希望父女同台能夠產生1+1大於2的火花，「不過第一次合作，我覺得學習比火花重要。」談到票房壓力，胡瓜說每次開賣前都會有票房壓力，還沒看到實際成績前，心裡難免忐忑，不過他對節目內容充滿信心。

46歲傅子純7日因急性血癌猝逝，許多星友難過哀悼，傅子純曾在胡瓜主持節目《綜藝大贏家》擔任大魔王，胡瓜難過說：「看著他一路上成長，我印象中是非常健康的孩子。」和他合作過《多情城市》等夯劇的賴慧如，昨在記者會上忍不住淚崩，透露她參與第一部8點檔就是飾演傅子純的初戀情人，感謝傅子純給了很多幫助，她至今心情仍難以平復，「真的太突然了。」

賴慧如憶起傅子純生前相當健康、自律，在片場裡大家吃消夜時，他忌口不吃消夜，日常會透過按摩等方式照顧身體，因此她得知噩耗十分震驚；她今年還與傅子純見過面，私下常傳訊息關心彼此，加上傅子純跟老婆新家才剛落成，他們本要相約慶祝新居落成，卻發生憾事，她希望能多陪伴大嫂，一起度過這段最艱難時刻，也會去傅子純靈堂哀悼。

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將在9月26、27日於台北國際會議中心登場，門票10日在年代售票系統開賣，除了老班底「金曲台語歌后」曾心梅、「金曲台語歌王」翁立友等，還邀來「金曲歌王」巫啟賢、蔡秋鳳等同台飆唱。