胡瓜回鍋華視後開紅盤！《週末最強大》首播成績揭曉 為收視率撂狠話加碼

節目《週末最強大》由歐弟（左起）、胡瓜、陳亞蘭聯手主持。華視提供

華視和緯來電視網共同推出全新大型綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭以及全方位藝人歐漢聲聯手主持，節目內容多元豐富，首播電視收視率一舉突破1，胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲三位主持人憑藉深厚主持實力與超高人氣，成功擄獲觀眾目光。

胡瓜坦言上週六首播日直播與觀眾一同觀看《週末最強大》的心情非常緊張，但看完播出覺得非常滿意。陳亞蘭分享直播時看到許多粉絲留言稱讚：「都沒有冷場、非常的流暢、終於有這樣的綜藝節目可以看了！」感到相當開心。《週末最強大》節目由三位主持人各展長才，由胡瓜領軍歌唱單元「瓜瓜夜總會」，陳亞蘭全力指導古裝劇「新版包青天」，歐漢聲則是三位廚藝最好，代表外景主菜單元「胡蘭歐出任務」。

廣告 廣告

《週末最強大》收視慶功。華視提供

胡瓜希望喜歡《週末最強大》的觀眾朋友可以幫忙多多分享讓還不知道的朋友也一同觀賞，他也希望過去流失掉的電視觀眾可以重回螢幕前收看，歐漢聲也喊話：「希望上到99，下到剛會走，阿嬤帶外孫一起來看《週末最強大》。」

他們也對收視率目標發下豪語，如果收視率破2，胡瓜表示就在華視一樓大廳開放觀眾入場一同欣賞《週末最強大》，一旁的歐漢聲加碼說他會一親自下廚煮給大家吃，更發下豪語說如果破4要脫衣服只穿圍裙還要送出iphone17，胡瓜也跟著加碼表示除了iphone17現場要買炸雞和珍奶讓觀眾吃到飽。



回到原文

更多鏡報報導

蕭敬騰岳父林光寧過世...工作影響曝光 妻Summer悲痛曝爸爸「最後的貼心」

艾怡良震撼「上圍全露」！為愛整形盼「扶正」 感嘆吐真實心聲：女性要獨立

高中少年安慰女同學「這舉動」被告性騷 家長傻眼、網友看法兩極