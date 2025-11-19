胡瓜外景遭爆「碰觸籃籃胸部」 胡小禎緩頰：真的不是故意的

胡瓜錄影爆出不當肢體碰觸，女兒胡小禎透露第一時間就打電話關心父親。（圖／侯世駿攝）

綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》日前前往雲林錄影，卻意外爆出胡瓜在遊戲過程中「疑似碰觸籃籃胸部」的畫面，引發網路熱議。對此，製作單位在18日緊急發聲致歉，強調節目核心一直以「歡樂、健康」為主，對於現場出現不當肢體接觸深表抱歉，並承諾將重新檢視遊戲設計與流程，避免相同情形再度發生。

事件延燒後，胡瓜的女兒胡小禎今（19日）也回應此事。她透露第一時間就打電話關心父親，坦言：「不知道為什麼會變成這樣。」並指出節目開播多年，遊戲也長期固定，參與過的啦啦隊成員與女性嘉賓不少，因爸爸胡瓜與籃籃特別熟悉，甚至與籃籃的男友也交情不錯，強調這次狀況是「一瞬間、真的不是故意的」。

胡小禎也表示，若籃籃因此感到任何不舒服，她絕對支持並尊重籃籃的感受。製作單位則再次強調將提高警覺，確保節目錄影環境更為安全與尊重。

