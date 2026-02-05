胡瓜外景遭砸頭當場飆罵 火藥味十足

記者王丹荷／綜合報導

胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲主持華視、緯來《週末最強大》，本週「胡蘭歐出任務」單元前進樹林興仁夜市，3位主持人與舒子晨、Amanda等來賓一同品嚐夜市特色美食，並與民眾挑戰遊戲；國劇科班畢業的來賓李翊君也禁不起眾人起鬨，錄影現場即興展現一段紮實的身手，俐落身法讓陳亞蘭忍不住驚呼：「寶刀未老！」

現場1位82歲的熱情阿嬤主動挑戰「鴻運噹頭」遊戲，親民的胡瓜熱情地貼身指導遊戲訣竅，沒想到歐漢聲「調皮魂」大爆發，趁胡瓜不注意時偷偷吹口哨，導致鐵臉盆應聲掉落，精準地「鏘」一聲正中瓜哥頭頂，無端「中彈」的胡瓜瞬間變臉，氣到當場飆罵歐漢聲：「我叫你不要吹口哨！你還吹！」不僅對徒弟開火，更回頭怒瞪在旁偷笑的工作人員，威脅大喊：「你不想活了啦！」現場火藥味十足又充滿笑果。

廣告 廣告

備受觀眾喜愛的強檔單元「瓜瓜夜總會」，本集除了超人氣女團HUR+帶來熱力演出，更邀請到情歌天后李翊君、羅美玲、林俊逸、邵大倫、鍾采穎以及實力派新人余凱揚等豪華嘉賓陣容。新生代歌手余凱揚此次展現多才多藝的一面，除了帶來動人演唱，更特別準備了精采的「川劇變臉」與「雙槍表演」。

看著余凱揚賣力表演變臉秀，胡瓜靈機一動拿起白繩，模仿起知名火鍋店的「甩麵秀」，邊甩邊吐槽：「我沒想到火鍋店的工作人員這麼會唱歌！」胡瓜更現場點名陳亞蘭與余凱揚進行「歌仔戲耍槍技法」大對決，2人身手矯健的精湛表演，令眾人驚喜連連，而李翊君即興展現的紮實身手，也展現了大咖嘉賓深藏不露的傳統戲曲底蘊。

《週末最強大》女團 HUR+ 驚喜獻唱。（華視提供）

胡瓜「胡蘭歐出任務」單元與民眾挑戰遊戲。（華視提供）

陳亞蘭（右）與余凱揚進行「歌仔戲耍槍技法」大對決。（華視提供）

李翊君（右）現場即興展現讓陳亞蘭忍不住驚呼：「寶刀未老！」（華視提供）