胡瓜大傻眼！翁立友突自爆「第一個女人」是陳亞蘭

【緯來新聞網】胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持華視、緯來綜藝節目《週末最強大》，從本周開始「胡蘭歐出任務」單元進行大改版，特地前往三峽老街，人山人海的鄉親擠得水洩不通，連高齡93歲的阿嬤也忍受著雙腳不便，坐輪椅親赴現場，展現他們的超高人氣。此外，翁立友現身「瓜瓜夜總會」，自爆生命中的「第一個女人」就是陳亞蘭。

胡瓜（左起）震驚翁立友第一次給陳亞蘭。（圖／華視提供）

「胡蘭歐出任務」三位主持人與董至成、舒子晨等來賓一同來到老街，挑選最有特色的伴手禮，並與民眾挑戰遊戲。在「鴻運噹頭」的關卡，參賽者需頭戴安全帽與頸枕，將落下的大鐵盆頂出，比拚距離。



歐漢聲被首位民眾挑戰，沒想到被其他人直嗆：「太爛了吧！」等到胡瓜下場比賽時，也只將鐵盆頂至腳邊，超漏氣表現讓現場笑翻天，讓歐漢聲忍不住怒嗆恩師：「不是說我很爛！」結果外型嬌小清秀的牛角麵包老闆娘，卻將鐵盆頂得又高又遠，榮登當天最遠距離。

歐漢聲（右）怒嗆胡瓜。（圖／華視提供）

「瓜瓜夜總會」單元卡司陣容強大，邀請金曲歌王翁立友、荒山亮和金曲歌后張秀卿。陳亞蘭自曝是翁立友生命中的「第一個女人」，驚人言論讓胡瓜難以置信：「你當初喝多少？」翁立友連忙解釋，他1998年發行的首張專輯中，曾與陳亞蘭合唱情歌。



八點檔男神陳冠霖也現身開金嗓，好歌喉讓眾人驚嘆不已。陳冠霖表示，剛出道時曾至唱片工作室試音，卻被當時的製作人以「手太大拿麥不好看、唱歌太像張學友」為由打槍。



《週末最強大》每周六晚間8點於華視主頻首播，同日晚間10點於中華電信Hami Video上架；每周六晚間6點於緯來綜合台播出，同日晚間8點台灣大哥大MyVideo同步更新。

