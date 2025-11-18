胡瓜失手摸胸籃籃 郭忠祐緩頰角度問題

胡瓜（左二）常帶領阿翔（右二）、籃籃（右一）與郭忠祐（左）等人參與《綜藝大集合》外景節目。（資料照片）

綜藝天王胡瓜近期主持節目《綜藝大集合》時，跟著團隊到雲林麥寮架仔頭育安宮出外景。不料，在玩招牌遊戲「投懷送抱」時，被Threads網友發現，胡瓜不小心觸碰到助理主持人籃籃的胸部，引發批評聲浪，18日《綜藝大集合》的製作單位就公開道歉了。

影片中，只見胡瓜坐在籃籃的大腿上壓氣球，為求過關，相當認真發力，當場把椅子坐垮，籃籃頓時人仰馬翻，一度倒在地墊上。然而，有眼尖的網友Po截圖，發現胡瓜原本要扶住籃籃肩膀的手，一度下滑到籃籃胸部的位置。製作單位昨回覆：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。」表示會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生。

身為《綜藝大集合》主持群之一的郭忠祐，18日出席「歌之饗宴14台灣歌姬黃妃演唱會」記者會。他受訪表示，「我覺得那應該是角度問題，那個遊戲是要把氣球坐破，可能有一些角度上的錯位吧。」

對於網友質疑籃籃面露難色，郭忠祐緩頰表示：「應該當下只是覺得（胡瓜）很重，很重的時候會有驚恐的表情。」他認為當事人應該都沒有不舒服，「瓜哥看到新聞應該也會覺得滿傻眼的，心裡都是傻眼和髒話吧？」